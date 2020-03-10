Общество
22 минуты назад
Сайт МУП «Городской электротранспорт» украсили картинкой из Москвы
На красивые трамваи можно только облизнуться.
Наш народ и наша власть всегда были едины в любви к красивым картинкам. Так, еще при Екатерине Второй у нас появились потемкинские деревни. В советское время в некоторый семьях ими во времена тотального дефицита закрывали драные обои. Сейчас красивые картинки демонстрируют, например, мощь армии (вспомним тот же танк «Армата», который так и не пошел в серию - ему просто так и не придумали двигатель). Липчанам в прошлом году чиновники мэрии все ужи прожужжали о плачевном состоянии трамваев, грозя полностью прекратить перевозки ими пассажиров, но народную душу успокоили опять-таки приятной картинкой: если вы зайдете на официальный сайт МУП «Городской электротранспорт», то увидите прекрасные вагоны. Гости города, конечно, могут порадоваться за жителей Липецка, а скептики, внимательно разглядев фотографию, хлопнут себя ладонью по лбу: «Так ведь это же Москва!»
Да, Москва! Правительство Москвы подарило мэру Липецка Сергею Иванову 12 списанных вагонов еще в 2018 году, но они вышли на маршруты уже при его сменщице Евгении Уваркиной прошлым летом. Но на сайте МУП «Городской электротранспорт» изображены вообще офигенные трамваи! Может, нам подарят хотя бы парочку и таких?
За ответом на вопрос мы обратились к руководителю МУПа Александру Алынину, но ответа от него не получили. Возможно, он оказался слишком занят. А вот его непосредственный начальник, председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов, сообщил GOROD48, что в этом году трамваи в Липецке будут продолжать возить горожан. И даже без федерального финансирования, без которого, как считает Евгения Уваркина, рельсовому электротранспорту - кранты!
Да, Москва! Правительство Москвы подарило мэру Липецка Сергею Иванову 12 списанных вагонов еще в 2018 году, но они вышли на маршруты уже при его сменщице Евгении Уваркиной прошлым летом. Но на сайте МУП «Городской электротранспорт» изображены вообще офигенные трамваи! Может, нам подарят хотя бы парочку и таких?
За ответом на вопрос мы обратились к руководителю МУПа Александру Алынину, но ответа от него не получили. Возможно, он оказался слишком занят. А вот его непосредственный начальник, председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов, сообщил GOROD48, что в этом году трамваи в Липецке будут продолжать возить горожан. И даже без федерального финансирования, без которого, как считает Евгения Уваркина, рельсовому электротранспорту - кранты!
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