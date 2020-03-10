Общество

30 минут назад

Масок нет, но марли - завались!

14 927
#коронавирус #маски
2
Масок нет, но марли - завались!

Провизоры советуют липчанам самостоятельно изготовить предметы индивидуальной защиты органов дыхания.

«Деньги есть. Масок нет». Таким был ответ областного управления здравоохранения на вопрос о том, как обеспечена аптечная сеть региона медицинскими масками. Если быть корректными, то это - не вопрос облздрава, так как львиная доля аптек - частные организации. Но в облздраве были бы не прочь докупить такие маски для подведомственных медицинских организаций, но даже при наличии бюджетных средств чиновники не имеют такой возможности из-за отсутствия предложений от производителей.

- Небольшой запас масок есть в сети ОГУП «Липецкфармация», и все. На рынке нет предложений ни от иностранных, ни от российских производителей, - резюмировал руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Андрей Фролов.

Медицинские маски пользуются ажиотажным спросом с момента начала эпидемии коронавируса, о которой стали говорить с начала января. Сейчас же, когда этот смертельно опасный вирус был выявлен у трех липчан, масок в продаже в регионе не останется вовсе.

- Маски - не панацея от этого вируса. Необходимо пользоваться всеми другими способами профилактики, рекомендованными эпидемиологами. В частности, избегать переохлаждения, нахождения в людных местах, не нужно трогать себя за лицо на улице или в общественном транспорте. Необходимо тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, - сказал Андрей Фролов.

В ОГУП «Липецкфармация» говорят о том, что нового завоза масок пока не будет. Впрочем, во всех аптеках полно марли. И можно воспользоваться ею для изготовления многоразовых масок, защищающих органы дыхания.

- Мы уже забыли, как пользовались такими масками 20 лет назад. Их легко сделать самостоятельно. Нужно нарезать марлю на восемь кусков по размеру лица, прострочить их, пришить тесемки - и готово! Такие маски в отличие от купленных в аптеках можно стирать или проглаживать горячим утюгом, - такой лайфхак от Липецкфармации получил GOROD48.
14 927
#коронавирус #маски
2

Комментарии (14)

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Как гость
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Хи-хи

4 минуты назад
Хохохо, И комплект химзащиты. Либо - скупим плёнку для теплиц и изготовим сами. Неплохо подойдут одноразовые плащи. Как ещё не скупили???
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Гость

4 минуты назад
Хожу в респираторе, рекомендую
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товарищ

6 минут назад
Фролов нас учит как изготовить маску , но это же бред , на дворе 21 век , а у нас в Липецке чинуши остались в 19 веке , о людях совсем перестали думать , гнать таких бездельников вон с должности ,без права занимать какие либо посты - ПОЗОРИЩЕ. Вот что значит люди не на своих местах и так во всех отраслях нашего города. И где это , что называется мэрша-пи....ец , снова сидит по правую руку у Артамонова , ждет когда он скажет что делать , а самой в голову ничего не приходит
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Перри Мейсон

8 минут назад
Я на нос для профилактки надеваю изделие 2.
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Хохохо

8 минут назад
Мне знакомая врач сказала,что от такой маски толку ноль. Если чхнет рядом с вирусом,глазам 100%достанется. Так что успокойтесь. Ищите противогаз
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---

10 минут назад
А в столице нашей родины не так давно произошла великая закупка медицинских масок. Но деньги любят тишину.
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Вот так импортозамещение?

11 минут назад
Ещё полгодика китайской изоляции и планета встанет. Так как всё идёт из Китая и не одно производство без ихих комплектующих не работает.
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Гость

11 минут назад
Зато всем помогаем,а сами в жо..
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гостья

13 минут назад
гостья, извиняюсь, не ЧС, а ,как там город48 писал: меры повышенной готовности...
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Липчанин

13 минут назад
Вот же ***** , месяц назад написали что масок завались и дефицита не будет....
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