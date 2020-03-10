Общество
30 минут назад
Масок нет, но марли - завались!
14 927
Провизоры советуют липчанам самостоятельно изготовить предметы индивидуальной защиты органов дыхания.
«Деньги есть. Масок нет». Таким был ответ областного управления здравоохранения на вопрос о том, как обеспечена аптечная сеть региона медицинскими масками. Если быть корректными, то это - не вопрос облздрава, так как львиная доля аптек - частные организации. Но в облздраве были бы не прочь докупить такие маски для подведомственных медицинских организаций, но даже при наличии бюджетных средств чиновники не имеют такой возможности из-за отсутствия предложений от производителей.
- Небольшой запас масок есть в сети ОГУП «Липецкфармация», и все. На рынке нет предложений ни от иностранных, ни от российских производителей, - резюмировал руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Андрей Фролов.
Медицинские маски пользуются ажиотажным спросом с момента начала эпидемии коронавируса, о которой стали говорить с начала января. Сейчас же, когда этот смертельно опасный вирус был выявлен у трех липчан, масок в продаже в регионе не останется вовсе.
- Маски - не панацея от этого вируса. Необходимо пользоваться всеми другими способами профилактики, рекомендованными эпидемиологами. В частности, избегать переохлаждения, нахождения в людных местах, не нужно трогать себя за лицо на улице или в общественном транспорте. Необходимо тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, - сказал Андрей Фролов.
В ОГУП «Липецкфармация» говорят о том, что нового завоза масок пока не будет. Впрочем, во всех аптеках полно марли. И можно воспользоваться ею для изготовления многоразовых масок, защищающих органы дыхания.
- Мы уже забыли, как пользовались такими масками 20 лет назад. Их легко сделать самостоятельно. Нужно нарезать марлю на восемь кусков по размеру лица, прострочить их, пришить тесемки - и готово! Такие маски в отличие от купленных в аптеках можно стирать или проглаживать горячим утюгом, - такой лайфхак от Липецкфармации получил GOROD48.
- Небольшой запас масок есть в сети ОГУП «Липецкфармация», и все. На рынке нет предложений ни от иностранных, ни от российских производителей, - резюмировал руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Андрей Фролов.
Медицинские маски пользуются ажиотажным спросом с момента начала эпидемии коронавируса, о которой стали говорить с начала января. Сейчас же, когда этот смертельно опасный вирус был выявлен у трех липчан, масок в продаже в регионе не останется вовсе.
- Маски - не панацея от этого вируса. Необходимо пользоваться всеми другими способами профилактики, рекомендованными эпидемиологами. В частности, избегать переохлаждения, нахождения в людных местах, не нужно трогать себя за лицо на улице или в общественном транспорте. Необходимо тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, - сказал Андрей Фролов.
В ОГУП «Липецкфармация» говорят о том, что нового завоза масок пока не будет. Впрочем, во всех аптеках полно марли. И можно воспользоваться ею для изготовления многоразовых масок, защищающих органы дыхания.
- Мы уже забыли, как пользовались такими масками 20 лет назад. Их легко сделать самостоятельно. Нужно нарезать марлю на восемь кусков по размеру лица, прострочить их, пришить тесемки - и готово! Такие маски в отличие от купленных в аптеках можно стирать или проглаживать горячим утюгом, - такой лайфхак от Липецкфармации получил GOROD48.
14 927
Хи-хи
Гость
товарищ
Перри Мейсон
Хохохо
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Вот так импортозамещение?
Гость
гостья
Липчанин