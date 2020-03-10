Общество

19 минут назад

В Липецке введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей

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#коронавирус
В Липецке введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей

Председатель департамента образования администрации Липецка Светала Бедрова подписала приказ о введении в городе ограничений на массовые мероприятия с участием детей.

«В целях исполнения поручений комиссии по чрезвычайным ситуациям города Липецка и в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции приказываю: 

Ограничить с 10.03.2020 до особого распоряжения проведение массовых научных, образовательных, культурных, спортивных мероприятий (конкурсов, олимпиад, т.п.) в образовательных учреждениях с участием обучающихся образовательных учреждений города», - говорится в документе.

Кроме того, с сегодняшнего дня руководители образовательных учреждений Липецка обязаны обеспечить дезинфекцию помещений, обязательный осмотр и термометрию детей перед началом занятий, ввести масочный режим для сотрудников, отстранять от учебы детей и от работы сотрудников, если у них выявят повышенную температуру. 

По данным на 10 марта, новых заболевших коронавирусной инфекцией в Липецкой области нет. Три человека, у которых 7 марта выявили вирус, проходят лечение в инфекционной больнице, пять человек из ближайшего окружения находятся в данковском обсерваторе. 150 человек из второго круга общения заболевших взяты под медицинское наблюдение.

244
#коронавирус

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