19 минут назад
В Липецке введено ограничение на массовые мероприятия с участием детей
Председатель департамента образования администрации Липецка Светала Бедрова подписала приказ о введении в городе ограничений на массовые мероприятия с участием детей.
Ограничить с 10.03.2020 до особого распоряжения проведение массовых научных, образовательных, культурных, спортивных мероприятий (конкурсов, олимпиад, т.п.) в образовательных учреждениях с участием обучающихся образовательных учреждений города», - говорится в документе.
Кроме того, с сегодняшнего дня руководители образовательных учреждений Липецка обязаны обеспечить дезинфекцию помещений, обязательный осмотр и термометрию детей перед началом занятий, ввести масочный режим для сотрудников, отстранять от учебы детей и от работы сотрудников, если у них выявят повышенную температуру.
По данным на 10 марта, новых заболевших коронавирусной инфекцией в Липецкой области нет. Три человека, у которых 7 марта выявили вирус, проходят лечение в инфекционной больнице, пять человек из ближайшего окружения находятся в данковском обсерваторе. 150 человек из второго круга общения заболевших взяты под медицинское наблюдение.