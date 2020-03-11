Находящимся под наблюдением из-за коронавируса липчанам рекомендовано не покидать квартиры

Новости о коронавирусе разлетаются как горячие пирожки. Соцсети полны разных слухов. Один из них о том, что в Липецке на карантин закрывают и опечатывают целые подъезды многоквартирных домов, в которых живут контактировавшие с заболевшими COVID-19 людьми.



В мэрии Липецка подтвердили факт объявления 14-дневного карантина в десятках квартир и даже в нескольких подъездах многоквартирных домов. В таких квартирах живут те, кто имел непродолжительный контакт с больными и находился в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а в подъездах живут их соседи, те, у которых медики выявили простудные заболевания.



- Никакой охраны у таких подъездов нет. Никто тем более не закрывал их на ключ и не опечатывал замки. Всем тем, кто оказался под карантином, рекомендовано избегать выхода на работу, их детям - в детсады и школы, посещать места массового скопления людей. Надеемся на совесть таких людей, - сказали в мэрии.



По словам начальника облздава Юрия Шуршукова, медики ежедневно проверяют состояние здоровья находящихся под наблюдением липчан. О повседневных нуждах попавших под наблюдение заботятся родственники. Продукты питания родственникам рекомендовано оставлять под дверями квартир, оттуда же забирать мусор.



Добавим, что 14-дневный карантин - мировая практика и самый безопасный способ не допустить распространения вируса. Карантинная зона безопасна для окружающих, так как вирус, даже если бы и был, передавался бы только при тесном контакте.



Под медицинским наблюдением в Липецкой области находятся 150 человек. Коронавирус у них не выявлен. Три человека с выявленной коронавирусной инфекцией госпитализированы. Семь человек из их ближайшего окружения помещены в обсерватор. 10 марта в Липецкой области введен режим повышенной готовности: отменены массовые мероприятия, с сегодняшнего дня введен карантин во всех школах региона.





