Общество

сегодня, 08:42

«Берем по 70 рублей, продаем по 75»

11 1430
#валюта
«Берем по 70 рублей, продаем по 75»

Липецкие валютчики уже подняли курс доллара.

Сегодня, в утро первого рабочего дня, первыми свою торговую сессию начали липецкие валютчики. Но в 8 часов утра у «Меркурия» корреспондент GOROD48 не наблюдал толп желающих сбыть подорожавший доллар либо конвертировать его в «деревянные».

Двое валютчиков некоторое время шушукались, когда у них спросили о курсе доллара.

- Возьмем по 70 рублей. Продадим по 75, - такими были их ценовые предложения.

Валютчики пока не знают, что приготовят им торги на межбанковской валютной бирже, которые начнутся в 10.00. Как только будут известные официальные котировки, они мигом скорректируют уличный курс. На Форексе, рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам, курс доллара сейчас составляет 75 рублей 19 копеек, евро - 85 рублей 87 копеек.

Вчера, кстати, курс валют в банках Липецка выглядел так:

валюта.jpg


Однако купить валюту вчера было невозможно. В липецких банках находили разные предлоги отказать в таких покупках.

По состоянию на 6 марта курс доллара от Центробанка РФ составлял 66.18, евро - 73.68.
11 1430
#валюта

Комментарии (11)

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Валютчик

15 минут назад
Наваримся мы на липчанах за эти дни хорошо
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путин

19 минут назад
Pease-Door-Ball !!!. Смерть ублюдку !.
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Арамис

19 минут назад
Даешь доллар по 75 в честь 75-летия Победы!
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Читатель

27 минут назад
А началось с того, что кое-кто не захотел договариваться с ОПЕК. Зачем это было сделано? А что нам вечерком зомбоящик расскажет? Известные пропагандисты будут глотки рвать в приступах патриотизма)))
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Жители

30 минут назад
Доллары жрать не будешь,а цены на продукты и все остальное вырастут на 30%
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Ваш

34 минуты назад
А пря Сталяне доллар стоил 62 копейки! Правда за него расстреливали
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Нео

44 минуты назад
Люди не видитесь на эту шляпу, покупать нужно было раньше, сейчас смысла нет, если конечно вы не собираетесь за границу, будет откат
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Липчанин

50 минут назад
"Спасибо" дедушке Путину за это.....
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браконьер со стажем

57 минут назад
на-булина все придумала наш рубль самая твердая валюта 1 гр золота а не ее биба!!!!!!!!!!!!!!!!!!рики
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Пофиг уже

сегодня, 08:56
на эти парки и проспекты. Вот это - попа.
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