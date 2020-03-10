«Берем по 70 рублей, продаем по 75»

Липецкие валютчики уже подняли курс доллара.

Сегодня, в утро первого рабочего дня, первыми свою торговую сессию начали липецкие валютчики. Но в 8 часов утра у «Меркурия» корреспондент GOROD48 не наблюдал толп желающих сбыть подорожавший доллар либо конвертировать его в «деревянные».Двое валютчиков некоторое время шушукались, когда у них спросили о курсе доллара.- Возьмем по 70 рублей. Продадим по 75, - такими были их ценовые предложения.Валютчики пока не знают, что приготовят им торги на межбанковской валютной бирже, которые начнутся в 10.00. Как только будут известные официальные котировки, они мигом скорректируют уличный курс. На Форексе, рынке межбанковского обмена валюты по свободным ценам, курс доллара сейчас составляет 75 рублей 19 копеек, евро - 85 рублей 87 копеек.Вчера, кстати, курс валют в банках Липецка выглядел так:Однако купить валюту вчера было невозможно. В липецких банках находили разные предлоги отказать в таких покупках.По состоянию на 6 марта курс доллара от Центробанка РФ составлял 66.18, евро - 73.68.