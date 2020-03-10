Общество

50 минут назад

Липецких ребят в школах и детских садах встречают «Люди в белом»

20 2025
#коронавирус
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Липецких ребят в школах и детских садах встречают «Люди в белом»

Каждому ребенку направляют в голову зеленый луч

Учебный день  в липецкой школе №3 сегодня начинается с обязательной процедуры – измерения температуры. В коридоре учебного заведения стоит доктор, и направляет зеленый луч бесконтактного термометра в лоб каждому пришедшему школьнику.  На всякий случай бесконтактный термометр в руках и директора школы Светланы Тюниной.  

Дети относятся к процедуре с интересом, ведь проходит она прямо как в кино про людей в черном, стирающих память при помощи «авторучки» с таким же зеленым лучом.  Только сейчас это делает человек в белом халате. 

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Слава богу, ни у кого из прошедших через пост врача ребят повышенной температуры нет.  Школьный врач-педиатр Ольга Анохина отмечает устойчивую норму – 36.6 градусов у каждого ученика. 

В санитарной комнате техничка надраивает умывальники со спецраствором. Говорит, что работают они со сменщицей в две смены, и за каждую смену приходится по два раза обходить школу с тряпкой, протирая всё, чего касаются руки человека -  дверные ручки, поручни, умывальники. Пол тоже моется со спецраствором.

Все эти меры вынужденные. В Липецкой области, как известно, выявлены три случая коронавируса.  С субботы в регионе введены повышенные меры безопасности. 

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По словам директора школы №3 Светланы Тюниной, если у ребенка температура 37, то тут ребенок направляется в медицинский кабинет школы, ставятся в известность родители и вызываются в школу. 

Такие же меры по недопущению вирусов, причем любых, не только страшного коронавируса, действуют и в детских садах. Но, в дошкольных учреждениях и так всегда меры повышенные.  Во многих садиках процедура измерения температуры у детей ежедневная. В липецком садике №14 к термометрии дети привычны. Но ее проводят в основном, когда кто-то из детишек заболел и во время карантина. 

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С сегодняшнего дня термометрия снова обязательна, причем два раза в день. При необходимости, на всякий случай деткам могут в течении дня бесконтактными  электронными градусниками контрольно измерить температуру.

По словам заведующей детским садом Надежды Дубовых, пока все дети посещают садик, заболевших нет.  Проводятся также повышенные меры дезинфекции, обрабатывается посуда, игрушки, различные принадлежности. 

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Напомним,  в Липецкой области с 8 марта введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.  С этого же дня проводятся проверки по соблюдению режима дезинфекции в местах большого скопления людей. В случае невыполнения рекомендаций к организациям будут применяться штрафные санкции, вплоть до закрытия.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в предприятиях торговли и общепита, в торговых центрах, учреждениях культуры и образования будет проводиться регулярная дезинфекция. Также санобработка вводится в общественном транспорте.

Бюджетным организациям рекомендовано ежедневно измерять температуру работников, а сотрудников с подозрением

20 2025
#коронавирус
1

Комментарии (20)

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Топитоп.

3 минуты назад
Это "вид деятельности", инкубационный период коронавируса бессимптомный и при том вирус продолжает инфицировать других в этот период. Смысл действий? Смысл масок? Смысл маскарада против вируса, смертность от которого ниже, чем у гриппа.
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Гостья

4 минуты назад
Гость, а я пердежем звук чиха заглушаю - и всё нормально
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Гость

7 минут назад
Это все тоже самое , "как с вкусной и полезной едой в школах ". На деле одно,в реале другое.
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Камень у дороги

8 минут назад
При Сталине вопрос отсутствия масок в аптеках во время эпидемии трактовался бы однозначно. И меры были бы приняты незамедлительно. Но у нас же демократия. А ради неё нужно чем-то жертвовать. Например жизнью, своей или своих детей. Импортозамещение, б*ябь!!!
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Фарма

8 минут назад
Все маски Пукин отправил в Иран
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Гость

8 минут назад
Сегодня чихнул в автобусе, чуть не убили...
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гость.

9 минут назад
в школе № 70 сегодня на входе ни кого не было и температуру ни кому не мерили. Учителя сами ходят с соплями в школу .
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Полный бред

9 минут назад
Рынки проверьте,полно нелегалов ускоглазых и азерботов.
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Липчанин

11 минут назад
Смысл мерить температуру? Инкубационный период три недели, а за три недели 70% народу заразят...
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гостья

18 минут назад
ни одно мероприятие не отменено, масок нет ни в одной аптеке и говорят про дополнительные меры? самим то не смешно?
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