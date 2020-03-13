В Нижнем парке подрядчики выравнивают плитку

Специалисты подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств выполняют переустройство и выравнивание плиточного покрытия в местах его просадки, выравнивают асфальт.

- На момент приёмки объекта недостатков выявлено не было, то, что мы видим весной, на мой взгляд, зависит от нескольких причин. Во-первых, это связано со сложной геологической ситуацией. Во-вторых, вероятно, были не полностью соблюдены технологии производства работ в тех условиях, в которых они проводились. Строители оперативно зашли на объект и сегодня работают в хорошем темпе, - отметил начальник городского управления строительства Сергей Алпатов.



В ближайшее время строителям предстоит засыпать основания опор освещения, подсыпать грунт в местах подвода коммуникаций и восстановить разметку дорожек. При благоприятных погодных условиях завершить «работы над ошибками» должны уже в апреле. В будущем благоустройство самого большого парка города будет продолжено.



- Под реконструкцию попадает территория у памятника народовольцам и по пути к Центральному пляжу. Здесь мы планируем сделать пешеходные зоны, смонтировать современные светильники, установить лавочки и урны. Наиболее амбициозный проект – зона аттракционов. Её решено выполнить на самом высоком уровне – карусели должны отвечать современным требованиям по качеству и безопасности, - сообщили в дирекции парка.

