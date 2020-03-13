51 минуту назад
В Нижнем парке подрядчики выравнивают плитку
Специалисты подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств выполняют переустройство и выравнивание плиточного покрытия в местах его просадки, выравнивают асфальт.
В ближайшее время строителям предстоит засыпать основания опор освещения, подсыпать грунт в местах подвода коммуникаций и восстановить разметку дорожек. При благоприятных погодных условиях завершить «работы над ошибками» должны уже в апреле. В будущем благоустройство самого большого парка города будет продолжено.
- Под реконструкцию попадает территория у памятника народовольцам и по пути к Центральному пляжу. Здесь мы планируем сделать пешеходные зоны, смонтировать современные светильники, установить лавочки и урны. Наиболее амбициозный проект – зона аттракционов. Её решено выполнить на самом высоком уровне – карусели должны отвечать современным требованиям по качеству и безопасности, - сообщили в дирекции парка.
Я
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