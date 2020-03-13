Общество

51 минуту назад

В Нижнем парке подрядчики выравнивают плитку

12 561
#Нижний парк
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В Нижнем парке подрядчики выравнивают плитку

Специалисты подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств выполняют переустройство и выравнивание плиточного покрытия в местах его просадки, выравнивают асфальт.

- На момент приёмки объекта недостатков выявлено не было, то, что мы видим весной, на мой взгляд, зависит от нескольких причин. Во-первых, это связано со сложной геологической ситуацией. Во-вторых, вероятно, были не полностью соблюдены технологии производства работ в тех условиях, в которых они проводились. Строители оперативно зашли на объект и сегодня работают в хорошем темпе, - отметил начальник городского управления строительства Сергей Алпатов.

В ближайшее время строителям предстоит засыпать основания опор освещения, подсыпать грунт в местах подвода коммуникаций и восстановить разметку дорожек. При благоприятных погодных условиях завершить «работы над ошибками» должны уже в апреле. В будущем благоустройство самого большого парка города будет продолжено.

- Под реконструкцию попадает территория у памятника народовольцам и по пути к Центральному пляжу. Здесь мы планируем сделать пешеходные зоны, смонтировать современные светильники, установить лавочки и урны. Наиболее амбициозный проект – зона аттракционов. Её решено выполнить на самом высоком уровне – карусели должны отвечать современным требованиям по качеству и безопасности, - сообщили в дирекции парка.
12 561
#Нижний парк
1

Комментарии (12)

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Я

1 минуту назад
Реконструкция парка началась заново, хахаха мэру
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*

2 минуты назад
Просто * .ц
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молодой тупняк

10 минут назад
Не надо было мера злить, и всё нормально было бы, теперь мер вам припомнит "коллеги это пи...ц", всё лето не слезете с парка по гарантии!
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Уроды вонючие

11 минут назад
слов нет
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товарищ

12 минут назад
Спасибо нашей мэрши-пи ец , самой продвинутой мэрши пи...ец в России , и единственной , неповторимой , не граммотной , не образованной , человеком.
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Коллеги это киздец

23 минуты назад
Шесть работяг сидят курят за сценой,спрятались от ветра.
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Контейнеры

28 минут назад
Это вообще пипец
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♠Адвокат

30 минут назад
В Липецке хоть что-то будет построено, отремонтировано или реконструировано на совесть и качественно с первого раза? Из года в год одно и тоже. То ли рукожопы строители, то ли пильщики бюджетные, то ли немощный заказчик, что принять работы не может
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Сцена

33 минуты назад
Сцену с лавочками верните на место никому ненужных контейнеров
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!

37 минут назад
Еще не сдали, а уже все разваливается.
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