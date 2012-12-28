Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?

Сегодня, 17 августа, стало известно, что у водителя автобуса, выехавшего на встречную полосу, случился инсульт, в городском департаменте транспорта сообщили статистику, судя по которой, горожане стали чаще пользоваться общественным транспортом, и GOROD48 выяснил, что планируют делать с «Фрегатом».