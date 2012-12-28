Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Сегодня, 17 августа, стало известно, что у водителя автобуса, выехавшего на встречную полосу, случился инсульт, в городском департаменте транспорта сообщили статистику, судя по которой, горожане стали чаще пользоваться общественным транспортом, и GOROD48 выяснил, что планируют делать с «Фрегатом».
В аварии никто не пострадал, утром на дороге не было транспорта.
«Пожелание скорейшего выздоровления и рекомендации по смене места работы. Здоровье требует серьёзного отношения, и его следует оберегать», — написала Мира.
«А куда смотрел предрейсовый контроль? АД 120/80 в справке? Вот вам результат формального осмотра за три секунды», — заметил Буквоед.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области, по данным УГИБДД региона, произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек пострадали и трое погибли.
15 августа на автодороге Р-119 «Орёл-Тамбов» в Елецком округе столкнулись грузовой автомобиль «Скания» и «Лада Калина». 58-летний водитель легковушки погиб, его 53-летняя пассажирка пострадала.
Днем 14 августа в Ельце 12-летний мальчик не справился с управлением и свалился с электросамоката. Авария произошла в районе дома № 40 по улице Нововоронежской.
Усманский районный суд приговорил 22-летнего водителя к полутора годам колонии-поселения и лишению прав на два года за сбитого насмерть 16-летнего велосипедиста. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Также с него взыскана компенсация морального вреда миллион рублей.
Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт. С 7 по 13 августа в общественном транспорте Липецка было куплено 1 341 329 билетов, что на 3,2% больше (+ 41 697 билетов), чем с 31 июля по 6 августа.
Новость зацепила комментаторов GOROD48 за живое.
«Цену билета на проезд надо понижать», — считает Теперь.
«Главное, чтобы скромные возможности нашего общественного транспорта выдержали растущую нагрузку!» — пожелала Липчанка.
«Стоим три водителя легковых автомобилей в очереди на заправку бензином в километровой очереди от перекрестка до АЗС и с тоской смотрим на недвижущуюся очередь. Видим, со стороны перекрестка едет велосипедист, мы сразу повеселели, скоро все пересядем на велосипеды, бензина нет», — поделился историей Гость.
«Лучше переходите на самокаты», — предложил Спортсмен.
«А бензина больше не планируется? Было бы ради чего комфортную машину на автобус без кондиционера: душевая, баня, потняк менять», — заметил И так сойдет.
«Мэр Михаил Щербаков еще в начале июля, когда липчане впервые столкнулись с дефицитом топлива, предложил бы горожанам, по возможности, не использовать личный транспорт, а воспользоваться служебной Тойотой Камри. Берите пример с мэра, по возможности», — считает Зимний рыбак.
«Интересно, а если будут проблемы со светом, они тоже будут радостно рапортовать о росте продаж свечей, керосинок и акуумуляторов?» — удивился Петр Ильич.
Липчане заметили преображение здания легендарного кафе «Фрегат» у Центрального пляжа. Вокруг него вырубили самосев канадского клена, демонтировали остатки побитых витражей и стекол, оббили со стен разрушающуюся штукатурку.
Оказывается, владелец большей части помещений здания на городском пляже хочет кормить горожан и гостей Липецка, а региональное министерство требует через суд сноса строения.
В настоящее время судьба «Фрегата» зависла в двух арбитражных процессах по искам регионального министерства имущественных и земельных отношений.
Первым был суд по иску к двум владельцам здания бывшего кафе «Фрегат», предпринимателям Юрию Фадееву и Дмитрию Емельянову, о приведении их помещений в здании по улице Карла Маркса, 30 в надлежащее санитарно-техническое состояние. По ходу дела появилась экспертиза специалиста ФГБУ «Липецкая лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Александра Максимова, который пришел к выводу о том, что конструктив «Фрегата» имеет деформации и дефекты, зданию грозит обрушение.
Эта экспертиза стала основанием для нового иска — о признании отсутствующим зарегистрированного право собственности Юрия Фадеева на помещения общей площадью 2659,3 кв. м, о сносе самовольно реконструированного им здания, а в случае отказа — сносе за счет бюджета с последующим взысканием с ответчика всех расходов (новый суд в Арбитраже стал основанием приостановить первый процесс).
Однако региональное МИЗО процесс проиграло из-за совпадения истца и ответчика — часть «Фрегата» занимает находящееся в собственности области помещение, переданное в оперативное управление спортшколе.
Истец обжаловал это решение в суде вышестоящей инстанции. Сейчас в находящемся в производстве Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Воронежа пауза: Фемида решает, нужно ли проводить по иску МИЗО новую судебно-строительную экспертизу. Правительство области хотело бы узнать от экспертов о том, безопасно ли здание.
У читателей GOROD48 эта новость вызвала ностальгию.
«В 90-е во Фрегате было нормально! Выпить, закусить, искупаться, потом опять выпить и т. д.» — вспомнил Мужик из СССР.
«Да, уж был ресторан. Погуляли, есть, что вспомнить», — добавил Ветеран.
«Да, с ностальгией вспоминаю те прекрасные наивные и душевные времена. И строили, и отдыхали, и никто ничего не делил, и не отжимал. Не было такой зависти и злобы», — написал Хатабыч.
«Место хорошее, отжать хотят», — пришел к выводу Однако.
Завтра в Липецке снова будет жарко. Температура днем в городе, по прогнозам синоптиков, составит от +28 до +30 градусов.
И обратите внимание, с 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной. На День флага там будет работать гастроквартал.
В связи с устройством нового покрытия на мосту через реку Воронеж на трассе Орёл – Тамбов в течение нескольких дней будет ограничен проезд по направлению из Тамбова в Липецк (перед постом ГАИ).
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