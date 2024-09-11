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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу

Нас ждёт открытие сезона Липецкой филармонии, бесплатные мероприятия в честь Дня пожилого человека и кино с Томом Крузом.

Сухо

Октябрь начнётся в Липецке с температуры от +14 до +16 градусов, сегодняшний день пройдёт преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 4 Пятилетки, 42;
- ул. Студёновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23;
- ул. Ушинского, 10, 10а, 10в, 10г, 10б;
- пер. Вилкова, 14.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 Января, Арсеньева, Баумана, 27–59, Бородинской, Карбышева, Лавочкина, Литейной, Мешкова, Пожарского, Стасова.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. А. Ладыгина;
– ул. Баумана;
– ул. Береговая, 370;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. В. Скороходова, 19;
– ул. Гайдара, 1;
– ул. Добровская, 7, 20;
– ул. Д. Писарева;
– ул. Железногорская;
– ул. И.С. Бурлакова;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. М. Светлова, 10;
– ул. Невского, 9, 12;
– ул. Н.К. Крупской, 12, 14;
– ул. Огородная, 18а, 34а;
– ул. Одесская;
– ул. Парковая, 7;
– ул. Патриотическая;
– ул. Родниковая;
– ул. Ситовская, 394;
– ул. Скороходова (Ситовка), 14;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Тихая;
– ул. Цемзаводская, 3, 4;
– ул. Череповецкая, 17;
– ул. Ярославская;
– пл. Героев;
– Насосная станция.
– пос. Дачный;
– с. Казинка;
– Садоводчество «Липецкстрой»;
– Садоводчество «Металлург 1»;
– Садоводчество «Металлург 2», 243, 302;
– Садоводчество «Речное»;
– Садоводчество «Сокол 3»;
– Садоводчество «Студеновское», 1, 17, 2, 35, 53, 70, 811, 840;
– Садоводчество «Ферросплавщик», 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143.

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С 14:00 до 17:00 станут бесполезными розетки:

– ул. Астраханская, 1, 1а, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17.

Пробки

Если вы угодили в пробки, значит не всё так плохо и у вас есть бензин. Но с другой стороны, истратить последнее топливо в автомобильной толкучке вдвойне обидно, поэтому лучше всё-таки заглядывать в «Яндекс-карты».


Бензин

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Плата за парковку вырастет. Как и цены на ЖКХ

С сегодняшнего дня стоимость часа парковки в центре Липецка увеличится до 44 рублей вместо прежних 36 рублей.

Сейчас 833 официальных парковочных мест расположены на площадях Соборной и Плеханова, на улицах Зегеля, Желябова, Интернациональной, Ленина, Плеханова, Пролетарской, Сапёрной и Угловой, а скоро весь центр Липецка собираются сделать сплошной платной стоянкой. Расширять парковочное пространство начнут в ноябре, чтобы в год собирать дополнительно 43 миллиона рублей с граждан, которые и так платят налоги.

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С 1 октября вырастут и цены на ЖКХ – в среднем на 12,8%. К примеру стоимость электроэнергии подскочит на 11%, а за 1 Гкал теплоносителя придётся платить уже 3 591 рубля 20 копеек. Подробности о росте здесь.

Вы спросите, увеличится ли в ответ зарплата? Но сами понимаете – это другое. К тому же – разгон инфляции, бла-бла…

День пожилого человека

1 октября отмечают День пожилого человека. В 14:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) при предъявлении пенсионного удостоверения можно бесплатно посетить экскурсию «Старый город», которая расскажет о жизни Липецкого края с конца XVIII по начало XX века (16+).

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А в Липецком зоопарке (ул. К.Маркса, вл. 9) при покупке льготного пенсионного билета посетитель получит в качестве подарка бесплатную обзорную экскурсию по зверинцу (16+).

Народная культура

В 15:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) приглашают людей «серебряного возраста» на бесплатную экскурсию «Народная культура Липецкого края» (16+).

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Фото vk.ru/likm48

Традиции, обычаи и ремёсла, через которые старшее поколение бережно передавало опыт молодым.

Ярмарка

С 8:30 до 14:30 продуктовая ярмарка пройдёт на площади перед Городским домом культуры (ул. Коммунистическая, 20) (6+).

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В продаже – мясные и молочные продукты, мёд, чай, овощи, фрукты и сувениры ручной работы. Хорошая возможность пополнить запасы на зиму.

Малышам

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) состоится очередное занятие для юных читателей от 3 по 5 лет в рамках проекта «БиблиоНяня» (0+).

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Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Вместе с Лисёнком малыши отправятся на прогулку по осеннему лесу и узнают, как его обитатели готовятся к зиме. А ещё почитают рассказ Галины Мальцевой «Листопад», поиграот в ветер и падающие листья, помогут зверям собрать их запасы — грибы, орехи и ягоды. А в конце сделают красивую закладку-листочек, чтобы ещё долго вспоминать осеннюю встречу.

День почтовой открытки

В 17:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул.Ленина, 31а) пройдёт творческая встреча ко Дню почтовой открытки, который тоже отмечают сегодня (12+).

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Анна Аванесян и Юлия Минина раскроют секреты красивого оформления открыток и помогут зрителям окунуться в атмосферу бумажных посланий. В программе – история появления открыток, мини-викторина и мастер-класс по их оформлению. А ещё ¬– рассказ о том, как устроен посткроссинг в Липецке.
Участие бесплатное.

Филармония открывает сезон

В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) Липецкая государственная филармония откроет 69-й концертный сезон (12+).

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Липецкий симфонический оркестр под управлением дирижёра Михаила Мясникова выступит вместе с известным российском скрипачом Никитой Богисоглебским. В программе произведения двух титанов отечественной музыки Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Рынок труда

По данным SuperJob, в сентябре лидером по числу вакансий был ретейл. На втором месте – промышленность и производство, на третьем – строительство, проектирование и недвижимость. Далее следуют транспорт, логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность, а также туризм, гостиницы и общественное питание.

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На противоположном полюсе – консалтинг и стратегическое развитие: здесь зафиксировано самое высокое число резюме на вакансию. В пятерку сфер с наиболее высокой конкуренцией также входят искусство, культура и развлечения; маркетинг, реклама и PR; юриспруденция; кадры и управление персоналом.

Рынок труда остается неоднородным: в одних сферах компании продолжают бороться за сотрудников, в других – выбирают из большого числа претендентов.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, с наиболее любопытными мы вас познакомим.

«Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Россия, 2026. Мультфильм. Режиссёры Александр Войтинский, Антон Верещагин (6+).

Сиквел трогательного и всеми любимого мультфильма про Мамонтенка. В новой истории сын повзрослевшего героя отправляется в полное опасностей путешествие из Африки на Север, чтобы найти для своего отца настоящую маму.

Роли озвучивали: Филипп Киркоров, Александр Ревва, Яна Чурикова, Пелагея.


«Де Голль. Часть 1. Сопротивление». Франция, Бельгия, США, 2026. Исторический, биография. Абель Ланзак (18+).

Первая часть двухсерийного биографического фильма, рассказывающего о жизни и политической деятельности французского офицера Шарля де Голля в период с 1940 по 1945 год, а также о его пути к политической карьере.

В ролях: Симон Абкарян, Нильс Шнайдер, Дженис Ахерн


«Диггер». США, 2026. Комедия. Режиссёр Алехандро Гонсалес Иньяритту (18+)

Самый могущественный человек в мире пытается спасти человечество от катастрофы, которую он сам и устроил.

В ролях: Том Круз, Джесси Пдэмонтс, Майкл Стулбарг


Дорогие липчане! Новый месяц, новые цены, старая ситуация с бензином.… Будет ещё много новостей, уследить за которыми вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Как гость
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Элиот
40 минут назад
К сожалению, части населения придется покинуть город, они не смогут платить за услуги ЖКХ. С другой стороны это хорошо, будем возрождать сёла.
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Селянин
7 минут назад
Газ в селе 6-8 т, свет 3-5т. Вода то есть то нет а 3-4 т отдай. Работы нет особенно зимой. Живи и радуйся, птички поют.
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Гость
12 минут назад
Чего там можно возрождать, всё механизировано, люди не требуются
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Гость
сегодня, 07:40
Зато из зомбоящика нам втирают об повышениях за бугром и как же они жить дальше будут все пекутся ? А на свои повышения даже и не каких намёков и как люди дальше существовать будут это табу.
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