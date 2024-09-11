Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу

Нас ждёт открытие сезона Липецкой филармонии, бесплатные мероприятия в честь Дня пожилого человека и кино с Томом Крузом.

Октябрь начнётся в Липецке с температуры от +14 до +16 градусов, сегодняшний день пройдёт преимущественно без осадков.









- пер. Вилкова, 14.









– Садоводчество «Ферросплавщик», 2, 17, 83, 86, 114, 127, 138, 143.









Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Сейчас 833 официальных парковочных мест расположены на площадях Соборной и Плеханова, на улицах Зегеля, Желябова, Интернациональной, Ленина, Плеханова, Пролетарской, Сапёрной и Угловой, а скоро весь центр Липецка собираются сделать сплошной платной стоянкой . Расширять парковочное пространство начнут в ноябре, чтобы в год собирать дополнительно 43 миллиона рублей с граждан, которые и так платят налоги.









1 октября отмечают День пожилого человека. В 14:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) при предъявлении пенсионного удостоверения можно бесплатно посетить экскурсию «Старый город», которая расскажет о жизни Липецкого края с конца XVIII по начало XX века (16+).









В 15:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) приглашают людей «серебряного возраста» на бесплатную экскурсию «Народная культура Липецкого края» (16+).









Фото vk.ru/likm48

С 8:30 до 14:30 продуктовая ярмарка пройдёт на площади перед Городским домом культуры (ул. Коммунистическая, 20) (6+).









В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) состоится очередное занятие для юных читателей от 3 по 5 лет в рамках проекта «БиблиоНяня» (0+).













Фото vk.ru/childbook_lipetsk



В 17:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул.Ленина, 31а) пройдёт творческая встреча ко Дню почтовой открытки, который тоже отмечают сегодня (12+).

























По данным SuperJob, в сентябре лидером по числу вакансий был ретейл. На втором месте – промышленность и производство, на третьем – строительство, проектирование и недвижимость. Далее следуют транспорт, логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность, а также туризм, гостиницы и общественное питание.

















Рынок труда остается неоднородным: в одних сферах компании продолжают бороться за сотрудников, в других – выбирают из большого числа претендентов.





Роли озвучивали: Филипп Киркоров, Александр Ревва, Яна Чурикова, Пелагея.





«Де Голль. Часть 1. Сопротивление». Франция, Бельгия, США, 2026. Исторический, биография. Абель Ланзак (18+).





В ролях: Симон Абкарян, Нильс Шнайдер, Дженис Ахерн











