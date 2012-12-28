Агрессивный водитель распылил пешеходу перцовый баллончик в лицо

Это выходка обошлась ему в 20 000 рублей.

Чаплыгинский районный суд разбирался в дорожном конфликте между водителем и пешеходом. В результате водителя оштрафовали на 20 000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ «Совершение иных насильственных действий, которые причинили физическую боль, но не повлекли легкого вреда здоровью и не содержат уголовного состава».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 8 мая 2025 года на одной из улиц поселка Лев-Толстой произошел конфликт между 42-летним водителем автомобиля «Форд» и 63-летним пешеходом, который, имея плохое зрение, передвигался по проезжей части вне пешеходного перехода. Это и вызвало ярость водителя, и в ходе конфликта он распылил в лицо пешехода содержимое перцового баллончика.