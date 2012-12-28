Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Сегодня в Липецке: концерты, спектакли и футбол; слова в резюме, которые начали раздражать работодателей
Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов
Происшествия
442
сегодня, 20:31
Агрессивный водитель распылил пешеходу перцовый баллончик в лицо
Это выходка обошлась ему в 20 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 8 мая 2025 года на одной из улиц поселка Лев-Толстой произошел конфликт между 42-летним водителем автомобиля «Форд» и 63-летним пешеходом, который, имея плохое зрение, передвигался по проезжей части вне пешеходного перехода. Это и вызвало ярость водителя, и в ходе конфликта он распылил в лицо пешехода содержимое перцового баллончика.
0
0
2
2
2
Комментарии