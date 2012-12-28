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Происшествия
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28 минут назад
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Миллион пропал из кассы районной больницы
Под подозрение попала 28-летняя кассир. Возбуждено уголовное дело.
«Прокуратура в ходе проверки установила, что 28-летняя кассир систематически присваивала деньги, поступающие в кассу за платные услуги, в то время как должна была зачислять их на расчётный счёт больницы. По предварительным данным присвоенная ею сумма составила более миллиона рублей», — сообщает прокуратура Липецкой области.
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