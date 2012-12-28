Миллион пропал из кассы районной больницы

Под подозрение попала 28-летняя кассир. Возбуждено уголовное дело.





Полицейские возбудили уголовное дело о присвоении миллиона рублей из кассы Дансковской районной больницы. В преступлении подозревается 28-летняя женщина — кассир ЦРБ. Дело возбуждено по материалам Данковской межрайонной прокуратуры.«Прокуратура в ходе проверки установила, что 28-летняя кассир систематически присваивала деньги, поступающие в кассу за платные услуги, в то время как должна была зачислять их на расчётный счёт больницы. По предварительным данным присвоенная ею сумма составила более миллиона рублей», — сообщает прокуратура Липецкой области.