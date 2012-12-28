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Происшествия
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сегодня, 17:55
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Дело о смертельном случае на стройке в Тербунах дошло до суда
42-летний рабочий погиб при падении люльки крана-манипулятора, а его сын получил тяжёлые травмы.
Напомним, 9 июля прошлого года в Тербунах на улице Дорожной упали с 10-метровой высоты двое рабочих. Оторвалась люлька. 42-летний мужчина — житель Белгородской области погиб, его 20-летнего сына со множественными переломами отвезли в больницу. Рабочие занимались монтажными работами на стройке промышленного объекта — перерабатывающего предприятия. Причём трагедия произошла на той же стройке, где за неделю до этого 2 июля при падении с высоты 7,5 метра погиб ещё один рабочий — 48-летний уроженец Воронежской области.
«По версии следствия, 9 июля 2025 года на территории местного предприятия мужчина поднял двух рабочих в монтажной люльке на кране манипуляторе для установки металлоконструкций. Он не проверил наличие стопорного пальца в креплении и использовал кран вопреки требованиям паспорта эксплуатации. Люлька задела конструкцию эстакады, отсоединилась и упала с высоты около 10 метров. Один рабочий погиб, второй получил тяжёлые травмы», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура добилась обжалования постановления контролирующего органа о привлечении обвиняемого к административной ответственности за те же нарушения. Также по итогам рассмотрения иска прокурора в интересах несовершеннолетней дочери одного из пострадавших суд арестовал имущество предпринимателя на сумму 3,5 миллиона рублей.
Дело находилось в производстве Тербунского МСО СУ СК России по Липецкой области. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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