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Общество
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сегодня, 15:52
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С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной
Там будут отмечать День Государственного флага России.
Там откроется гастроквартал. В мэрии посоветовали заранее планировать вечерние прогулки и пути объезда.
Напомним, улицу уже начали называть липецким «Арбатом». В 2026 году ее перекрывали два раза: в День молодежи и День города.
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