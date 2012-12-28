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1184
сегодня, 15:52
22

С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной

Там будут отмечать День Государственного флага России.

С 21 по 23 августа, в честь Дня Государственного флага России улица Фрунзе снова станет пешеходной.

Там откроется гастроквартал. В мэрии посоветовали заранее планировать вечерние прогулки и пути объезда.

Напомним, улицу уже начали называть липецким «Арбатом». В 2026 году ее перекрывали два раза: в День молодежи и День города.
улица Фрунзе
День флага
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Комментарии (22)

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Как гость
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Сначала новые
Непонимающий
сегодня, 22:31
А почему ДЕНЬ флага России надо отмечать три дня?По количеству полосок на флаге ,что ли?
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дед Щукарь
сегодня, 20:10
посмотрим как пойдут осенью с флагами!
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Липчанин
сегодня, 18:57
Неужели в городе места мало для праздников, еще и улицу перекрывать? Несколько парков, лысый остров, городище, набережная.
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Алексей
сегодня, 18:43
бистро продвигают знатно по гос линии
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не стыдно
сегодня, 18:40
самое место для празднования дня "гос флага"
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смут
сегодня, 18:39
отстой
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мастер
сегодня, 18:38
что еще придумаете для продвижения кафе........
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Ашот
сегодня, 18:10
А кто там столы накрывает. Можно я шаурму там вертеть буду и продавать. Хочу деньжат заработать.
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Бабушка
сегодня, 17:36
молодежи все равно где потусоваться! только непонятно как в "гастроквартале" будет отмечаться День Государственного флага
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Колян
сегодня, 17:00
Кто то на таких праздниках хорошие деньги из бюджета на карман осваивает.
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