С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной

Там будут отмечать День Государственного флага России.

С 21 по 23 августа, в честь Дня Государственного флага России улица Фрунзе снова станет пешеходной.Там откроется гастроквартал. В мэрии посоветовали заранее планировать вечерние прогулки и пути объезда.Напомним, улицу уже начали называть липецким «Арбатом». В 2026 году ее перекрывали два раза: в День молодежи и День города.