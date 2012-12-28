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Происшествия
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14 минут назад
43-летнюю женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП на тамбовской трассе
По данным следствия, она нарушила правила обгона, выехала на встречную полосу и это привело к трагедии.
Об этой аварии мы рассказывали. 7 сентября прошлого года под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес». 61-летний водитель «Мерседеса» погиб. 43-летняя женщина-водитель «Рендж Ровера» была госпитализирована.
Теперь её ждёт суд по обвинению нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ).
«В ходе следствия установлено, что управлявшая автомобилем «Ленд Ровер Рейндж Ровер» женщина двигалась со скоростью более 90 км/ч и нарушила правила обгона. Не убедившись в безопасности манёвра, она выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц» и попутным грузовиком с прицепом. В результате ДТП 61-летнему водителю «Мерседес-Бенц» были причинены множественные телесные повреждения, от которых он скончался на месте», — сообщает областная прокуратура.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы с лишением прав на срок до трёх лет.
Фото и видео — УМВД РФ по Липецкой области
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