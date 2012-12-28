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43-летнюю женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП на тамбовской трассе
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14 минут назад

43-летнюю женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП на тамбовской трассе

По данным следствия, она нарушила правила обгона, выехала на встречную полосу и это привело к трагедии.

Прокуратура Липецкого района направила в суд дело о смертельном ДТП на 286-м километре трассы «Орел-Тамбов».

Об этой аварии мы рассказывали. 7 сентября прошлого года под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес». 61-летний водитель «Мерседеса» погиб. 43-летняя женщина-водитель «Рендж Ровера» была госпитализирована.

Теперь её ждёт суд по обвинению нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ).

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«В ходе следствия установлено, что управлявшая автомобилем «Ленд Ровер Рейндж Ровер» женщина двигалась со скоростью более 90 км/ч и нарушила правила обгона. Не убедившись в безопасности манёвра, она выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц» и попутным грузовиком с прицепом. В результате ДТП 61-летнему водителю «Мерседес-Бенц» были причинены множественные телесные повреждения, от которых он скончался на месте», — сообщает областная прокуратура.

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Женщине грозит до пяти лет лишения свободы с лишением прав на срок до трёх лет.

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Фото и видео — УМВД РФ по Липецкой области
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