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293
49 минут назад
2

В армию осенью призовут около полутора тысяч липчан

При этом девять призывников выбрали альтернативную службу, ещё четверо будут служить в спортивных и научных ротах.

Сегодня в России начался осенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, в армию призовут около полутора тысяч жителей региона. Первая партия призывников отправится в части в середине октября.

— Никто из призывников не будет направлен в зону СВО, — сказал Валерий Герасименко.

Чаще всего липчане служат в частях Московского военного округа.

По словам Валерия Герасименко, девять призывников выбрали альтернативную службу. Четверо направятся в спортивную и научную роты. Уже несколько лет в таких подразделениях проходят службу спортсмены и призывники с высшим образованием, занимающиеся научной работой.

В настоящее время возбуждено 16 уголовных дел на уклонистов от срочной службы
армия
призыв
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Комментарии (2)

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А
28 минут назад
Альтернативная служба это как? За бабушками горшки выносить в доме престарелых? Или что-то другое?
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Элиот
38 минут назад
А когда вернут призванных прошлой осенью. И сколько из них подписали "добровольный" контракт?
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