В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов
Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Общество
293
49 минут назад
2
В армию осенью призовут около полутора тысяч липчан
При этом девять призывников выбрали альтернативную службу, ещё четверо будут служить в спортивных и научных ротах.
— Никто из призывников не будет направлен в зону СВО, — сказал Валерий Герасименко.
Чаще всего липчане служат в частях Московского военного округа.
По словам Валерия Герасименко, девять призывников выбрали альтернативную службу. Четверо направятся в спортивную и научную роты. Уже несколько лет в таких подразделениях проходят службу спортсмены и призывники с высшим образованием, занимающиеся научной работой.
В настоящее время возбуждено 16 уголовных дел на уклонистов от срочной службы
0
4
1
1
2
Комментарии (2)