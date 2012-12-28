В армию осенью призовут около полутора тысяч липчан

При этом девять призывников выбрали альтернативную службу, ещё четверо будут служить в спортивных и научных ротах.

Сегодня в России начался осенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, в армию призовут около полутора тысяч жителей региона. Первая партия призывников отправится в части в середине октября.— Никто из призывников не будет направлен в зону СВО, — сказал Валерий Герасименко.Чаще всего липчане служат в частях Московского военного округа.По словам Валерия Герасименко, девять призывников выбрали альтернативную службу. Четверо направятся в спортивную и научную роты. Уже несколько лет в таких подразделениях проходят службу спортсмены и призывники с высшим образованием, занимающиеся научной работой.В настоящее время возбуждено 16 уголовных дел на уклонистов от срочной службы