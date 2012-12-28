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Происшествия
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сегодня, 12:11
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За гибель 16-летнего велосипедиста — полтора года колонии-поселения
Водитель признал вину и раскаялся.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 6 августа в 21:30 на втором километре дороги Усмань — Студенки. На тот момент 21-летний водитель «ВАЗ – 211440» сбил 16-летнего парня на велосипеде. От полученных травм подросток умер на месте аварии.
«В темное время суток подсудимый, двигаясь на автомобиле в направлении Усмани, не учел дорожные условия при выборе скоростного режима, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением автомобиля, своевременно не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки, в результате чего допустил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть автодороги справа налево», — отметили в суде.
Водитель признал вину и раскаялся, и к моменту вынесения приговора уже частично возместил моральный вред.
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