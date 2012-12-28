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сегодня, 12:11
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За гибель 16-летнего велосипедиста — полтора года колонии-поселения

Водитель признал вину и раскаялся.

Усманский районный суд приговорил 22-летнего водителя к полутора годам колонии-поселения и лишению прав на два года за сбитого насмерть 16-летнего велосипедиста. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ). Также с него взыскана компенсация морального вреда миллион рублей.

Речь идёт о ДТП, которое произошло 6 августа в 21:30 на втором километре дороги Усмань — Студенки. На тот момент 21-летний водитель «ВАЗ – 211440» сбил 16-летнего парня на велосипеде. От полученных травм подросток умер на месте аварии.

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«В темное время суток подсудимый, двигаясь на автомобиле в направлении Усмани, не учел дорожные условия при выборе скоростного режима, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением автомобиля, своевременно не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки, в результате чего допустил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть автодороги справа налево», — отметили в суде.

Водитель признал вину и раскаялся, и к моменту вынесения приговора уже частично возместил моральный вред.
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Я правильно понимаю,
20 минут назад
что велосипедист в темное время суток выехал поперек дороги перед авто? Предположу, что ни фонарями, ни светоотражающих элементами велосипед оборудован не был. И как водитель должен был предугадать данный маневр?! Никого не оправдываю, но не понимаю, как можно предотвратить подобные ДТП...
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Эксперт
39 минут назад
Даже при всех обстоятельствах надо давать минимум 5 лет как при краже, иначе это не страна а дурдом.
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За смерть
сегодня, 12:20
Всего то полтора года колонии?Это как?
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