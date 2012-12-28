В Липецкой области станет прохладнее

Температура воздуха опустится ниже нормы.





В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять восточная и юго-восточная периферия Скандинавского антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 7 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +9 до +14.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +2 до +4 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году — 4 градуса мороза.