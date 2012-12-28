В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов
Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Погода в Липецке
344
сегодня, 17:00
В Липецкой области станет прохладнее
Температура воздуха опустится ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +9 до +14.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +2 до +4 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.
День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году — 4 градуса мороза.
0
2
0
2
1
Комментарии