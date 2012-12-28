Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
БПЛА перехвачены ночью над областью
Происшествия
Обвиняемый в убийстве женщины скрылся на Украине: его будут судить заочно
Происшествия
Тепло включают в детсадах и школах Липецка
Общество
Агрессивный водитель распылил пешеходу перцовый баллончик в лицо
Происшествия
43-летнюю женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП на тамбовской трассе
Происшествия
В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Происшествия
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
Общество
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов
Общество
Читать все
Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Происшествия
Миллион пропал из кассы районной больницы
Происшествия
43-летнюю женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке закончился сезон фонтанов
Общество
Дело братьев-курьеров мошенников направлено в суд
Происшествия
В армию осенью призовут около полутора тысяч липчан
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«ФизТех НЛМК» поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ по физике
НЛМК Live
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Культура
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
344
сегодня, 17:00

В Липецкой области станет прохладнее

Температура воздуха опустится ниже нормы.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять восточная и юго-восточная периферия Скандинавского антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 7 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +9 до +14. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +2 до +4 градусов, днем — от +10 до +12 градусов.

День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году — 4 градуса мороза.

похолодание
0
2
0
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить