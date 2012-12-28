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Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Происшествия
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сегодня, 13:48
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Дело братьев-курьеров мошенников направлено в суд
Они обвиняются в серии из семи мошенничеств на общую сумму шесть миллионов рублей. По данным следствия, братья через банкоматы обналичивали деньги обманутых пенсионеров, которые устанавливали поддельное приложение «Мобильный банк».
«По версии следствия, братья выполняли роль курьеров мошенников. Организаторы и кураторы группы звонили пожилым людям из разных регионов России, представляясь сотрудниками банков, энергосбытовых компаний и портала «Госуслуг». Под предлогом защиты сбережений потерпевших убеждали установить на смартфоны поддельное приложение «Мобильный банк», после чего приложить к телефонам свои банковские карты. Так мошенники получали доступ к их счетам. После этого Калинины снимали деньги граждан через банкоматы, используя телефоны с NFC-модулем и специальное приложение», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В марте 2025 года братьев при попытке снять очередную сумму задержали оперативники уголовного розыска областного управления МВД. Из автомобиля, на котором они передвигались, полицейские изъяли десятки телефонов, банковских и SIM-карт.
Обвиняемые не признали вину, заявив, что занимались обналичиванием денег в рамках операций с криптовалютой и не знали об их мошенническом происхождении. Следствие считает эту версию несостоятельной.
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