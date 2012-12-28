Дело братьев-курьеров мошенников направлено в суд

Они обвиняются в серии из семи мошенничеств на общую сумму шесть миллионов рублей. По данным следствия, братья через банкоматы обналичивали деньги обманутых пенсионеров, которые устанавливали поддельное приложение «Мобильный банк».

Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело двух братьев: 34-летнего Андрея и 39-летнего Алексея Калининых. Они обвиняются в совершении семи эпизодов мошенничества организованной группой в крупном и особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Ущерб превышает 6 миллионов рублей. В числе обманутых — жители Липецкой, Ленинградской, Орловской, Волгоградской, Новгородской и Тамбовской областей.«По версии следствия, братья выполняли роль курьеров мошенников. Организаторы и кураторы группы звонили пожилым людям из разных регионов России, представляясь сотрудниками банков, энергосбытовых компаний и портала «Госуслуг». Под предлогом защиты сбережений потерпевших убеждали установить на смартфоны поддельное приложение «Мобильный банк», после чего приложить к телефонам свои банковские карты. Так мошенники получали доступ к их счетам. После этого Калинины снимали деньги граждан через банкоматы, используя телефоны с NFC-модулем и специальное приложение», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В марте 2025 года братьев при попытке снять очередную сумму задержали оперативники уголовного розыска областного управления МВД. Из автомобиля, на котором они передвигались, полицейские изъяли десятки телефонов, банковских и SIM-карт.Обвиняемые не признали вину, заявив, что занимались обналичиванием денег в рамках операций с криптовалютой и не знали об их мошенническом происхождении. Следствие считает эту версию несостоятельной.