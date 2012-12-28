В Липецкой области сухо и до +31

Жаркая погода продержится еще день, затем температура понизится до привычных значений

18 и 20 августа Липецкая область будет находиться под влиянием северо-восточной периферии антициклона с запада, 19 августа атмосферные фронты обширной депрессии, которая располагается от севера Скандинавии до Урала, сделают погоду неустойчивой, местами пройдут небольшие осадки.Среднесуточные температуры составят: 18 августа - 22-23 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 19 и 20 августа – 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем от +26 до +31.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 5 градусов тепла.