БПЛА перехвачены ночью над областью

С вечера 30 сентября до утра 1 октября в регионе дважды объявлялась воздушная тревога.



Липецкая область — в числе 13 регионов страны, над которыми прошлым вечером и этой ночью перехвачены беспилотники, сообщает Минобороны РФ.«С восьми вечера 30 сентября до восьми утра 1 октября дежурными силами ПВО перехвачены 330 БПЛА самолётного типа над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сводке Министерства обороны.В Липецкой области за вечер и ночь дважды звучали сирены: в 21:55 объявлялась ракетная опасность, в 00:47 — угроза атаки БПЛА. С шести утра все уровни режима воздушной опасности сняты.