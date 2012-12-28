Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
Заслуженный работник культуры, врач и вице-губернатор: новые кадры «Единой России» в областном Совете
Совершеннолетнего участника избиения мужчины на улице Звёздной отправили под домашний арест
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Происшествия
91
10 минут назад
БПЛА перехвачены ночью над областью
С вечера 30 сентября до утра 1 октября в регионе дважды объявлялась воздушная тревога.
«С восьми вечера 30 сентября до восьми утра 1 октября дежурными силами ПВО перехвачены 330 БПЛА самолётного типа над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сводке Министерства обороны.
В Липецкой области за вечер и ночь дважды звучали сирены: в 21:55 объявлялась ракетная опасность, в 00:47 — угроза атаки БПЛА. С шести утра все уровни режима воздушной опасности сняты.
1
0
0
0
0
Комментарии