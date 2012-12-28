12-летний мальчик попал в ДТП на электросамокате

Подросток госпитализирован.

В Ельце 12-летний подросток попал в ДТП на электросамокате. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, авария произошла 14 августа в 15:45 минут в районе дома №40 по улице Нововоронежской.«12-летний мальчик, управляя электросамокатом, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП подросток госпитализирован», — отметили в полиции.

А 15 августа в 19:42 в Ельце на 382-м километре трассы «Дон» 21-летний водитель автомобиля «Богдан 211040-81» не учел безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика «МAN TGX 18.470» с полуприцепом «CIMC GTS C» под управлением 53-летнего водителя.





В результате «Богдан» смят в плюшку, а его водитель госпитализирован.









Напомним, всего за прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области произошло 13 ДТП , в которых 14 человек пострадали и трое погибли.