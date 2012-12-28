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сегодня, 15:25
15

12-летний мальчик попал в ДТП на электросамокате

Подросток госпитализирован.

В Ельце 12-летний подросток попал в ДТП на электросамокате. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, авария произошла 14 августа в 15:45 минут в районе дома №40 по улице Нововоронежской.

«12-летний мальчик, управляя электросамокатом, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП подросток госпитализирован», — отметили в полиции.

А 15 августа в 19:42 в Ельце на 382-м километре трассы «Дон» 21-летний водитель автомобиля «Богдан 211040-81» не учел безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика «МAN TGX 18.470» с полуприцепом «CIMC GTS C» под управлением 53-летнего водителя.

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В результате «Богдан» смят в плюшку, а его водитель госпитализирован.

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Напомним, всего за прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области  произошло 13 ДТП, в которых 14 человек пострадали и трое погибли.

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Комментарии (15)

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Ссёлки -ФОК
сегодня, 17:12
У Вас дети малолетки почему матом на всю округу кроют.Там же детки маленькие гуляют.А эти недофутболисты ругаются ,как их родители.Просьба к руководству принять меры,хотя им сейчас не до детей,выборы на носу.
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Землянин
сегодня, 16:37
Привлечь родителей самокатчика по всей строгости закона, что он делал на самокате в 12 лет и на проезжей части?
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Ссёлки
сегодня, 16:00
Наши вроде пока целы.Носятся безбашенные,даже девчонки в двоём.Потом мамка скажет,это моё дитятко.
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ничяго
сегодня, 16:13
новых нарожають
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Бабушка Ненила
сегодня, 15:39
12-летний мальчик, управляя электросамокатом,... взять этот электросамокат и разбить его о папину голову. А пока пусть платит штрафы, может поумнеет
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Ася
сегодня, 16:05
Поддерживаю
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Андрей
сегодня, 16:05
Желание применить физическую силу в качестве наказания много говорит об уровне развития. Видимо сила слова вам недоступна и незнакома. Более того, вы призываете к нарушению закона!
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Липчанка
сегодня, 19:12
Желание применить физическую силу в качестве наказания много говорит об уровне развития. Видимо сила слова вам недоступна и незнакома. Более того, вы призываете к нарушению закона! Андрей, понимаете в чем дело, они слова не слышат, поскольку уши у них на голове есть, а головного мозга в голове нет. До них может дойти только через спиной мозг.
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Спрутс
сегодня, 17:57
Желание применить физическую силу в качестве наказания много говорит об уровне развития. Видимо сила слова вам недоступна и незнакома. Более того, вы призываете к нарушению закона! а последствия "запрета" катания детям, вдвоём и втроём - это не физическая сила? сколько ДТП, травм и смертей было?
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Ася
сегодня, 16:22
Желание применить физическую силу в качестве наказания много говорит об уровне развития. Видимо сила слова вам недоступна и незнакома. Более того, вы призываете к нарушению закона! ой, как буд-то вас ремнем или крапивой в детстве не стегали?! Силу слова современная молодежь не слышит, она вас так силой своего слова обложет категория 10+, какие продвинутые.
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Андрей
сегодня, 16:30
ой, как буд-то вас ремнем или крапивой в детстве не стегали?! Силу слова современная молодежь не слышит, она вас так силой своего слова обложет категория 10+, какие продвинутые. Вы меня озадачили. По вашему мнению, кого бить то надо? Родителей или детей?
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ремнем драть
сегодня, 16:16
Желание применить физическую силу в качестве наказания много говорит об уровне развития. Видимо сила слова вам недоступна и незнакома. Более того, вы призываете к нарушению закона! избаловади своих дитяток
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Ну и
сегодня, 15:59
Ну и о мамину голову тоже.
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Фокс
сегодня, 15:36
Сколько уже малолетних самобайкеров травмировалось, а то и убилось за этот год? Поднимите статистику... вам мало, дорогие наши власти? Какие конкретные решительные меры были приняты со вашей стороны против этой самокатной чумы? Разве раньше был такой детский травматизм и смерть? Ну делайте что-нибудь!
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Вообще
сегодня, 17:22
Не жалко....что должны делать? Мозги свои вставить???
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