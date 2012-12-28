Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Происшествия
1662
сегодня, 15:25
15
12-летний мальчик попал в ДТП на электросамокате
Подросток госпитализирован.
«12-летний мальчик, управляя электросамокатом, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП подросток госпитализирован», — отметили в полиции.
А 15 августа в 19:42 в Ельце на 382-м километре трассы «Дон» 21-летний водитель автомобиля «Богдан 211040-81» не учел безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика «МAN TGX 18.470» с полуприцепом «CIMC GTS C» под управлением 53-летнего водителя.
В результате «Богдан» смят в плюшку, а его водитель госпитализирован.
Напомним, всего за прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области произошло 13 ДТП, в которых 14 человек пострадали и трое погибли.
0
3
2
20
23
Комментарии (15)