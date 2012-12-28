Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов

Сегодня, 30 сентября, последний день, когда парковка в Липецке стоит 36 рублей за час, полицейские задержали тамбовчанина, забравшего у матери погибшего на СВО почти 6 миллионов рублей, и Сергей Курбатов примкнул в Госдуме к фракции «Новые люди».