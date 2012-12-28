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сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов

Сегодня, 30 сентября, последний день, когда парковка в Липецке стоит 36 рублей за час, полицейские задержали тамбовчанина, забравшего у матери погибшего на СВО почти 6 миллионов рублей, и Сергей Курбатов примкнул в Госдуме к фракции «Новые люди».

С 1 октября за час парковки на площадях Соборной и Плеханова, улицах Зегеля, Желябова, Интернациональной, Ленина, Плеханова, Пролетарской, Сапёрной и Угловой в Липецке придется платить 44 рубля. Цена выросла на восемь рублей. И это еще не все. 

Уже в ноябре мест с платными парковками станет больше. Сейчас наносят разметку и устанавливают знаки на улицах Советской, Первомайской, Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина (от площади Авиаторов до улицы Ленина), Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, в переулке Литаврина, на площадях Театральной, Петра Великого, Победы, Коммунальной и Торговой.

За счет расширения парковочного пространства мэрия надеется получить в городской бюджет дополнительные 43 миллиона рублей.

«Прям с 1 октября и начнут штрафы лупить, а где обещанная открытая дорога после ремонта на Механизаторов? До 30 сентября вроде было. А ну да, подождет народ, он терпеливый», — спросил и вот.

«Большая просьба следить, чтобы на инвалидных местах не парковались те, кому не положено», — попросил Гость.

«А чистить снег зимой на них будут?», — спросил комментатор.

А должность управляющего парковками не забыли ввести?», — съязвил читатель, вспомнив вчерашнюю новость.

«Боюсь, теперь все дворы в центре города будут заставлены машинами, чтобы не платить за парковку», — переживает Лиза.

«Парковку во дворах никто и не разрешал, это ваши бесцеремонные соседи вообразили, что они имеют право дымить вам в окна. Во дворах разрешена только гостевая парковка на полчаса, дальше штраф. Парковка только платная вдоль дорог. В Москве так», — ответил комментатор.

Полицейские задержали 22-летнего тамбовчанина, забравшего почти 6 миллионов рублей у обманутой мошенниками 67-летней ельчанки — матери погибшего участника СВО.

Сначала женщине позвонили и пригласили для получения награды за сына, выманив персональные данные. Следующий звонок уже был от «представителей правоохранительных органов», которые заявили, что ее данные стали известны преступникам, из-за этого деньги, в том числе и выплаты по случаю гибели сына, теперь под угрозой и их необходимо передать на проверку.

Ельчанка сняла в банке 5,9 миллиона рублей и передала их «сотруднику спецслужб». Эту роль сыграл нанятый мошенниками молодой человек.

Полицейские его задержали. Тамбовчанин рассказал, что нашел подработку в интернете, а полученные деньги переводил на электронные кошельки кураторов. Предварительно установлено, что он причастен к серии аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ.

«Изначально нужно проверять банки. Оттуда информация идет — сколько у человека денег на счетах», — предложила липчанка.

«А что будет если курьер не перешлёт деньги мошенникам, а оставит себе?», — заинтересовался Фунтик.

Вице-губернатор Сергей Курбатов, баллотировавшийся в Госдуму как самовыдвиженец, вошел во фракцию партии «Новые люди».



«Самовыдвижение позволяет мне быть в будущем депутатом для всех — и для сторонников разных партий, и для беспартийных», — так говорил еще в мае беспартийный Курбатов.

«Я сохранил, брошенный в почтовый ящик, яркий глянцевый буклет Курбатова с обещаниями «сделать». Спросим через год, через три. А вдруг», — написал Бумеранг.

«По одному вопросу Курбатов С. М. мне помог будучи замом у губернатора. Но все растянулось на три года переписки. Возможно, будет достойный представитель области, в отличие других, которые ее представляют», — сообщил Пенсионер.

И еще про политику, но с криминальным оттенком. Елецкий политик и бизнесмен Павел Соколов 10 месяцев проведёт в колонии, а также ему придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа. Такой приговор ему вынесен по делу о вымогательстве в крупном размере.



По данным следствия, Соколов угрожал заместителю директора смоленской фирмы распространением сведений о нарушении предприятием природоохранного законодательства. За свое молчание Павел Соколов требовал 300 тысяч рублей.

«Не устою восхищаться работой Елецких правоохранителей. Такое ощущение что Липецк в другом государстве», — написала Реакция.

«Жадность погубила всех», — пришел к выводу Фунтик.

Завтра в Липецке ожидается прекрасная осенняя погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +14 до +16 градусов.
вечЁрка
парковка
мошенничество
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