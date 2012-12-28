Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд

Ограничения будут действовать несколько дней.

В связи с устройством нового покрытия на мосту через реку Воронеж на трассе Орёл — Тамбов в течение нескольких дней будет ограничен проезд по направлению из Тамбова в Липецк (перед постом ГАИ).Пожалуйста, учитывайте затруднение при планировании поездок, попросили в региональном минтрансе.