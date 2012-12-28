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Общество
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сегодня, 17:32
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Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд
Ограничения будут действовать несколько дней.
Пожалуйста, учитывайте затруднение при планировании поездок, попросили в региональном минтрансе.
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