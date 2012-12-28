Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Общество
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сегодня, 12:01
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Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт
За неделю было куплено почти на 41,5 тысячу больше билетов, чем за аналогичный период ранее.
Напомним, мэр Михаил Щербаков еще в начале июля, когда липчане впервые столкнулись с дефицитом топлива, предложил горожанам, по возможности, не использовать личный транспорт, а воспользоваться общественным. Но в середине июля градоначальника не услышали.
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