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1209
сегодня, 12:01
16

Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт

За неделю было куплено почти на 41,5 тысячу больше билетов, чем за аналогичный период ранее.

С 7 по 13 августа на общественном транспорте Липецка было совершено 1 341 329 транзакций, что на 3,2% больше (+ 41 697 транзакций), чем с 31 июля по 6 августа.

Напомним, мэр Михаил Щербаков еще в начале июля, когда липчане впервые столкнулись с дефицитом топлива, предложил горожанам, по возможности, не использовать личный транспорт, а  воспользоваться общественным. Но в середине июля градоначальника не услышали.
общественный транспорт
бензин
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
21 минуту назад
Стоим три водителя легковых автомобилей в очереди на заправку бензином в километровой очереди от перекрестка до АЗС и с тоской смотрим на недвижущуяся очередь. Видим со стороны перекрестка едет велосипедист, мы сразу повеселели, скоро все пересядем на велосипеды, бензина нет.
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Липчанка
26 минут назад
Главное - чтобы скромные возможности нашего ОТ выдержали растущую нагрузку))
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407 маршрут
28 минут назад
Тариф до выборов не изменится
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Эксперт
37 минут назад
Просто сейчас лето, как похолодает все пересядут к себе домой и ездить не будут.
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Горожанка
41 минуту назад
Это уже смахивает на сговор. Дефицит бензина напрямую связан с лобби ОТ. Именно такой вывод напрашивается.
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Гость
49 минут назад
Скоро. Будем. Все. Ходить. Пешком. Здоровый образ. Жизни. Будет.
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Грубо
58 минут назад
1.3 млн поездок умножить на 35 рублей равно 46 млн руб в неделю тратим на транспорт. Примерно по 3 поездки на жителя города.
Ответить
!
49 минут назад
И перевозчики вечно плачут, что работают себе в убыток!
Ответить
И возят нас
10 минут назад
И перевозчики вечно плачут, что работают себе в убыток! На старом грязном хламье без кондера, а после 20.00 с новых районов не уехать
Ответить
Начальник троллейбуса
58 минут назад
Теперь премию получим!
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Фифа
сегодня, 12:36
Жить стало лучше, жить стало веселее))
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Кто-то
сегодня, 12:33
Надо срочно создать пленум по вопросу ЧП созданому повышение пассажиропотоку
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