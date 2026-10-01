Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии

Сегодня вечером в Липецком драматическом театре первая премьера нового сезона — спектакль «К звёздам» по пьесе Наталии Мошиной. GOROD48 побывал на генеральной репетиции постановки.