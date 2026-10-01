В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Сегодня в Липецке: подорожание парковки и ЖКХ, в каких сферах проще, а в каких тяжелее найти работу
Липчанка собрала с 14 знакомых 16,5 миллиона рублей на цветы: дело о мошенничестве ушло в суд
Липецкая вечЁрка: рост цен на парковку, мошенничество на 6 миллионов и «новолюдь» Сергей Курбатов
Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Культура
302
сегодня, 16:15
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Сегодня вечером в Липецком драматическом театре первая премьера нового сезона — спектакль «К звёздам» по пьесе Наталии Мошиной. GOROD48 побывал на генеральной репетиции постановки.
Декорации спектакля «К звёздам» — в духе минимализма. Взгляду зацепиться особо не за что: стул, вращающаяся стена-орбита, она же экран для проекции, пара гироскутеров. Как раз то, что надо, чтобы не отвлекать от самого героя, от его душевных терзаний и серьёзного разговора со зрителем.
Режиссёр Владимир Гранов преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Венецианской национальной академии, Французской национальной академии, а также в Бельгии, Эстонии и Румынии, участвовал в фестивалях в Порту-Алегри в Бразилии, в Лондоне Великобритании и в Тель-Авиве в Израиле. И вот теперь он работает с липецкими актёрами. А всё потому, что худрук театра на Соколе — режиссёр Геннадий Балабаев — ученик Владимира Гранова, он был его студентом в воронежском институте. Именно с этого знакомства и началось сотрудничество Гранова с Липецким драматическим театром.
Пьеса «К звёздам» была опубликована в 2012-м году и с тех пор её уже успели поставить во МХАТе имени Горького и Лианозовском театре, в Театре эстрады имени Аркадия Райкина, в Русском драматическом театре в Башкирии.
Жанр спектакля — фантастическая притча. Главный герой 32-летний Борис Костиков — современный «маленький человек», серая офисная мышь, хомяк, «пельмень», менеджер по продажам холодильного оборудования c неоконченным высшим образованием — так и не доучился на инженера-строителя.
У него всё как у всех — проблемы на работе, квартальный отчёт не закончен, просрочен платёж по кредиту, нет взаимопонимания с женой Маринкой, у которой главная мечта — в Турцию раз в год, и если её не исполнишь — съест живьём. По большому счёту от Костикова в человеческой цивилизации ничего не зависит. А вот в его маленьком мире, в его взаимодействии с самыми близкими — очень многое. И к осознанию этого герой и приходит через спектакль. Он понимает, что не хочет вписывать своё имя в историю, не хочет быть самым важным человеком на планете, а хочет — чтобы семья, жена «вся такая домашняя, красивая» чистит картошку, батя на огороде бьётся за помидоры, сын на хоккее и завтра на работу. Вот его самое родное и близкое, которое нельзя променять даже на самые большие деньги.
По сюжету, почему-то именно Костикова инопланетяне выбирают в качестве образца земной цивилизации и через семь дней навсегда заберут с собой прямо из его квартиры на улице Героев Войны. Нужен именно Костиков. Взамен родным: жене и родителям обещают буквально пожизненное обеспечение — даже принять сына Костикова в институт, где готовят сотрудников спецслужб. Хотя мальчику до этого очень далеко, ему пока ещё 8 лет.
За эту последнюю неделю жизнь Костикова меняется кардинально: «люди в чёрном» начинают его готовить к инопланетному полёту и контакту со внеземными цивилизациями, пытаясь вложить в него весь человеческий опыт. Для родных придумывают красивую легенду о работе на стройке в Африке. Вот только сердце матери не обманешь.
Сам же Борис Костиков задаётся поиском смысла жизни. И вместе с ним не только он, но и выдающиеся академики приходят к выводу: этот смысл — не в развитии личности и постижении тайн мира, не в культуре и в искусстве. Смысл жизни — в самой жизни, и это не променяешь ни на какие богатства, ни на какие счета и компенсации. Хотя в «добровольцы» на инопланетный полёт всё же записались 230 человек, в том числе товарищ майор. Но и он понимает: чтобы быть счастливым и любимым, не нужно быть героическим майором, не нужно никому ничего доказывать.
«Почему фантастическая притча по жанру? Были Ильи Муромцы, Робины Гуды, Дубровские, которые стояли за людей, а здесь — обычный среднестатистический житель Земли, классический обыватель. И вдруг на наших глазах он начинает осознавать, что от него зависит жизнь всего человечества, и своих родных и близких, и чужих, которых он вообще не знает. И вот он пытается найти, в чём смысл жизни на Земле. А смысл жизни — в самой жизни: то есть не прозябать, любить, творить, создавать что-то. Надо каждый день жить полной настоящей жизнью», — говорит режиссёр Владимир Гранов.
На роль Бориса Костикова режиссёр выбрал Евгения Кузнецова. Он лучше других «прочувствовал» роль во время читки.
«У меня много ролей другого плана, и это персонажи более устойчивые, грубые в каких-то местах. Например, Базаров в cпектакле «Отцы и дети». А этот персонаж гораздо мягче, более живой и как-будто бы слишком простой. Не тютя, но немножко мякушка. Для меня эта роль — разрывная. Есть моменты, когда мне говорят — да ты слезу не пускай, а я не специально, она сама потекла. Работа интересная. Борис — обычный парень, как 90% жителей нашей страны. Но нас с ним объединяет только то, что мы оба не служили. Это тот человек, которым я никогда не был», — признался Евгений Кузнецов.
Герой Кузнецова Борис Костиков так и не смог записать прощальное видеообращение к сыну Сашке. Финал его истории так и остался открытым.
16+
16
1
8
2
0
Комментарии