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Происшествия
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42 минуты назад
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16-летний мотоциклист влетел в «Шкоду»: подросток госпитализирован
По данным автоинспекции, юный водитель не предоставил автомобилю преимущество в движении.
«По предварительным сведениям, мотоциклист не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем», — сообщает Госавтоинспекция.
Утром в Грязях на улице Осипенко столкнулись «Дэу Нексия» под управлением 56-летней женщины и «Лексус LX 570», за рулём которого находился 57-летний водитель. В аварии пострадали водитель и 40-летняя пассажирка «Нексии», а также 41-летняя пассажирка «Лексуса». Все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
В Лебедянском округе примерно на дороге Красное — Тёплое 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21063» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель госпитализирован.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 22 столкновения автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
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