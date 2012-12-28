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26 минут назад

Водитель мотоблока погиб в ДТП в Липецкой области

В выходные на дорогах региона погибли три человека.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области, по данным УГИБДД региона, произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек пострадали и трое погибли.

В селе Знаменское вечером 16 августа 27-летний водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди мотоблока «Доман» и допустил столкновение. 66-летний мужчина, управлявший мотоблоком, от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи.

Два других смертельных ДТП произошли 15 августа. В Усманском округе на трассе «Усмань-Грачевка» 18-летний водитель ВАЗ 21144 при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Лада Нива «Тревел». Молодой человек погиб на месте аварии, 44-летний водитель внедорожника с травмами госпитализирован. В Елецком округе на дороге «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» при столкновении Лада Калина с грузовиком SCANIA скончался 58-летний водитель легковушки, его 53-летняя пассажирка доставлена в больницу.

Среди происшествий с пострадавшими – ДТП в Липецке на Московской, где 25-летний водитель «Opel Corsa» столкнулся с мотоциклом «Yamaha», 19-летний байкер госпитализирован. В Елецком округе на трассе «Елец-Долгоруково-Тербуны» столкнулись «ВАЗ-21093» и «Лада-Гранта», после чего отечественную легковушку отбросило на стоящий грузовик «Volvo» – пострадали водитель «ВАЗ» и 66-летний пассажир «Гранты». Там же, на М-4 «Дон», столкнулись «Чанган», «Хендэ Акцент» и «КИА Карнивал», госпитализированы две пассажирки иномарки.

В Грязях 65-летний водитель «ВАЗ» сбил 15-летнего велосипедиста, подросток госпитализирован. В Лебедяни на улице Тульской 42-летний водитель «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойота Камри» – владелец немецкой машины доставлен в медучреждение.
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