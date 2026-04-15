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35 минут назад
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Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия

Следствие считает, что женщина позволила сыну сесть за руль мопеда, достоверно зная, что у того нет водительских прав.

Следственный отдел по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Ключевой момент дела в том, что женщина подозревается не просто в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, — вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для него представляющих опасность.

«По данным следствия, 23 августа 2026 года подозреваемая, достоверно зная, что её несовершеннолетний сын не имеет права управления транспортными средствами, позволила ему взять ключи от мопеда с объёмом двигателя 48 см³, предоставив его в пользование.

Подросток, выехав на дороги общего пользования на территории Ельца, столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого не предоставил ему преимущество в движении. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Речь идёт о ДТП, произошедшем 23 августа в 22:20 в Ельце на улице Ленина, когда 18-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением 17-летнего подростка.

Статья 151.2 УК РФ стала широко применяться в отношении родителей, позволяющим детям садиться за руль питбайков и прочей мототехники, в этом году. В России уже прошли несколько таких процессов.
ДТП
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Комментарии (5)

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Жизнь-копейка
11 минут назад
.... еще нарожают, за маткапитал.
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Нэд Старк
21 минуту назад
У матери и так горе - сын в больнице, а ее ещё судить хотят. А водитель автомобиля типа и ни при чем.
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Ответ
24 минуты назад
Семашко, Липовская, постоянно гоняют на пит байках, в 10 м областная прокуратура. Всем до лампочки.
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Житель
6 минут назад
Если бы они с бешенным ревом и бешенной скоростью гоняли под окнами своих родителей, то родители может быть призадумались.
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Тю
25 минут назад
А зачем мать призналась что позволила сыну ездить? Могла бы сказать что не знала, тогда статья была бы всего одна: о ненадлежащем воспитании.
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