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Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Происшествия
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35 минут назад
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Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Следствие считает, что женщина позволила сыну сесть за руль мопеда, достоверно зная, что у того нет водительских прав.
«По данным следствия, 23 августа 2026 года подозреваемая, достоверно зная, что её несовершеннолетний сын не имеет права управления транспортными средствами, позволила ему взять ключи от мопеда с объёмом двигателя 48 см³, предоставив его в пользование.
Подросток, выехав на дороги общего пользования на территории Ельца, столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого не предоставил ему преимущество в движении. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Речь идёт о ДТП, произошедшем 23 августа в 22:20 в Ельце на улице Ленина, когда 18-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением 17-летнего подростка.
Статья 151.2 УК РФ стала широко применяться в отношении родителей, позволяющим детям садиться за руль питбайков и прочей мототехники, в этом году. В России уже прошли несколько таких процессов.
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