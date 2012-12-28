В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание

Никто не пострадал.

30 сентября около трёх часов дня в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» горела столовая. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь повредил кровлю столовой на площади 30 квадратных метров. Крышу столовой тушили восемь отделений пожарных и добровольцы.Утром в Липецке на улице Студенческий городок, 13 горел пластиковый мусорный контейнер.Днём пожарные выезжали в «Введенский геронтологический центр», где произошло короткое замыкание в проводке. Сил в Введенку было стянуто ещё больше, чем в «Прометей», — 10 пожарных отделений.А на 13-й линии СНТ «Металлург-4» в два часа дня горел садовый домик. Огнём уничтожены вещи на площади 24 квадратных метра.