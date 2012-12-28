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В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Происшествия
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51 минуту назад
В «Прометее» горела столовая, а в Введенском геронтологическом центре произошло короткое замыкание
Никто не пострадал.
Утром в Липецке на улице Студенческий городок, 13 горел пластиковый мусорный контейнер.
Днём пожарные выезжали в «Введенский геронтологический центр», где произошло короткое замыкание в проводке. Сил в Введенку было стянуто ещё больше, чем в «Прометей», — 10 пожарных отделений.
А на 13-й линии СНТ «Металлург-4» в два часа дня горел садовый домик. Огнём уничтожены вещи на площади 24 квадратных метра.
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