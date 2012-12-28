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сегодня, 16:28

«ФизТех НЛМК» поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ по физике

НЛМК набирает учеников десятых и одиннадцатых классов в программу «ФизТех НЛМК». Это совместный проект комбината с ЛГТУ. Опытные преподаватели вуза помогут подготовиться к ЕГЭ по физике. Ученики будут заниматься с ведущими экспертами, напишут пробники и разберут задания экзамена различной сложности.

Программа поможет тем, кто планирует поступать на направления подготовки «Металлургия», «Теплоэнергетика», «Машиностроение» в ЛГТУ. Выпускников вуза ждёт гарантированное трудоустройство.

— Нам важно, чтобы на комбинат приходили подготовленные, увлечённые специалисты. Мы помогаем школьникам полюбить физику и уже со студенческой скамьи понимать, чем они будут заниматься на производстве. Это также возможность построить карьеру на комбинате, — рассказала начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова.

Занятия «ФизТеха НЛМК» будут проходить раз в неделю в течение учебного года. Обучение доступно в двух форматах — очном на базе ЛГТУ и онлайн. Возможность удалённых занятий поможет подключиться к проекту школьникам из отдалённых точек региона.

Занятия в «ФизТехе НЛМК» стартуют 20 октября. Заявки на участие в профориентационной программе принимаются до 19 октября по ссылке.

Подробная информация по телефону: +7 (4742) 447-447. Обучение для школьников бесплатное, его финансирует комбинат.
«ФизТех НЛМК»
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