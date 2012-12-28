«ФизТех НЛМК» поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ по физике

НЛМК набирает учеников десятых и одиннадцатых классов в программу «ФизТех НЛМК». Это совместный проект комбината с ЛГТУ. Опытные преподаватели вуза помогут подготовиться к ЕГЭ по физике. Ученики будут заниматься с ведущими экспертами, напишут пробники и разберут задания экзамена различной сложности.

