Обвиняемый в убийстве женщины скрылся на Украине: его будут судить заочно

По данным следствия, мужчина пришел в гости к женщине и задушил ее. А после ещё и обчистил квартиру.

В Липецке заочно будут судить гражданина Украины, обвиняемого в убийстве и краже, совершенных ещё в 2003 году.По версии следствия, в июне 2003 года мужчина жил в Липецке и вместе с товарищем пришел в гости к знакомой своего друга. Компания выпивала и между обвиняемым и хозяйкой произошел конфликт, в результате которого он ее задушил. Потом гость покинул квартиру, но спустя время вернулся и украл из квартиры вещи.«После обнаружения трупа и возбуждения уголовного дела мужчина покинул территорию России и скрылся на Украине. Там он тоже неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщил пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Спустя 23 года мужчина продолжает скрываться на Украине. В России ему грозит до 15 лет лишения свободы.