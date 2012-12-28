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сегодня, 20:27
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Обвиняемый в убийстве женщины скрылся на Украине: его будут судить заочно

По данным следствия, мужчина пришел в гости к женщине и задушил ее. А после ещё и обчистил квартиру.

В Липецке заочно будут судить гражданина Украины, обвиняемого в убийстве и краже, совершенных ещё в 2003 году.

По версии следствия, в июне 2003 года мужчина жил в Липецке и вместе с товарищем пришел в гости к знакомой своего друга. Компания выпивала и между обвиняемым и хозяйкой произошел конфликт, в результате которого он ее задушил. Потом гость покинул квартиру, но спустя время вернулся и украл из квартиры вещи.

«После обнаружения трупа и возбуждения уголовного дела мужчина покинул территорию России и скрылся на Украине. Там он тоже неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — сообщил пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Спустя 23 года мужчина продолжает скрываться на Украине. В России ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
А он
51 минуту назад
Точно жив?
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Фунтик
сегодня, 22:22
Про него уже забыли давно
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