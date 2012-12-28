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Общество
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сегодня, 17:00
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
2 октября без холодной воды временно останутся жители семи улиц 27 микрорайона — «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды по заявке управляющей организации для проведения работ на внутренних сетях по адресу: ул. Катукова, 39, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, №№ 1, 1/1, 2, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Писарева, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, обесточат поселки Дачный и Казинку, улицы Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Тихую, Ярославскую.
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