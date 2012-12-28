На семи улицах Липецка отключат холодную воду

2 октября без холодной воды временно останутся жители семи улиц 27 микрорайона — «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды по заявке управляющей организации для проведения работ на внутренних сетях по адресу: ул. Катукова, 39, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 1/1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 38б, 40, 42а, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.2 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, №№ 1, 1/1, 2, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Писарева, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, обесточат поселки Дачный и Казинку, улицы Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Тихую, Ярославскую.