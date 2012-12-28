Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»

Сегодня, 8 июня, появился еще один претендент на пост мэра Липецка, над регионом сбиты беспилотники, и стало известно о продаже в Липецке редкой машины ценой в московскую квартиру.