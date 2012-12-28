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Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: претендент на пост мэра, сбитые БПЛА и продажа редкого «Майбаха»
Сегодня, 8 июня, появился еще один претендент на пост мэра Липецка, над регионом сбиты беспилотники, и стало известно о продаже в Липецке редкой машины ценой в московскую квартиру.
Андрей Мартынец выпускник ВГУ по специальности «Юриспруденция». В администрации Липецкой области он работает с 2009 года: сначала в правовом управлении, а с 2015 года — в управлении экологии, год назад стал министром.
Таким образом на пост мэра претендуют два человека. Напомним, региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло на должность главы городской администрации экс-первого вице-мэра Михаила Щербакова.
Смеем предположить, что, судя по группе поддержки, у Щербакова больше шансов занять заветное кресло.
«Какая разница, кто кого выдвинул? Общественная палата — маленькая общественная организейшин. Не имеющая никакого авторитета у липчан. Никто не знает, что они там обсуждают, и какая от этого кому польза. Всё решает один человек. Голосование в горсовете — протокольная формальность. Губернатор предложил — Богу в уши, озвучил. Избрание лисаконовского зятя вопрос решённый», — считает кто все решает.
«Верните Уваркину!», — потребовал Сантильяна.
«А кандидат от простого народа, кто?», — попробовал уточнить Колян.
«Регистрирует комиссия, утверждает губернатор, выбирают депутаты. Горожане молча курят в сторонке. Ну как власть относится к горожанам, так и горожане относятся к власти. По принципу — мы вас не выбирали», — резюмировал Элиот.
И еще про выборы. Комитет облсовета сегодня рекомендовал сессии назначить выборы в региональный парламент на 20 сентября — в Единый день голосования выберут и депутатов Госдумы.
Сегодня в области снова звучали сирены. Школьникам, которые сдавали ЕГЭ по математике, они прибавили нервотрепки.
Минувшей ночью, по данным Минобороны России, над страной, в том числе над Липецкой областью, были перехвачены 310 БПЛА самолетного типа.
Но и днем расслабиться не удалось, сначала в регионе объявили желтый уровень, потом красный в Ельце и Елецком округе, а затем и в Липецке. Его, правда, довольно быстро отменили, а Министерство обороны сообщило еще о 124 беспилотниках самолетного типа перехваченных над 13 регионами страны и Черным морем, в том числе и над Липецкой областью.
Комментаторов GOROD48 больше интересовал интернет, точнее, его отключение.
«Походу, теперь нормальный интернет на целый день отключат. Пользуемся чебурнетом», — пришел к выводу Гость.
«Хоть делом займётесь, вообще всё это мобильное излучение отрубить», — ответил народ.
В Липецке на продажу выставили «Maybach 57S Xenatec Coupe». Автомобиль стоит 151 миллион рублей, и не зря — в мире их всего восемь.
На такой машине ездил ливийский диктатор Муаммар Кадаффи, а также знаменитый футболист Самюэль Это’о. В 2021 году он выставил раритет на продажу за 956 тысяч долларов.
И еще про автомобили. Задонские полицейские возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества в отношении 31-летней женщины. По данным следствия, поссорившись с мужем, она сожгла их общий автомобиль «Ауди» — бросила окурок на сиденье. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
«Ну и что? Подумаешь покурила неудачно?», — съязвил Житель города.
«Баба-огонь!», — добавил Сосед.
««В горящую избу войдёт», — говорил поэт. Тогда машин-то ещё не было, а то бы по-другому сказал», — считает Однако.
Завтра в Липецке будет жарко: до +30 градусов. И это отнюдь не рекордная температура. Самым жарким день 9 июня был в прошлом году, когда воздух прогрелся до +33. В 2008 году в этот день в Липецке был всего лишь 1 градус тепла.
Будьте осторожны на воде. Только за первую неделю купального сезона спасатели вытащили из реки двух человек.
И обратите внимание, с 10 по 30 июня в Липецкой области ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта. Чтобы избежать пожаров.
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