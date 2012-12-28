«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Общество
151
33 минуты назад
2
В Липецкой области ограничивают пребывание в лесах и въезд в них
С 10 июня шлагбаумы закроют въезды в леса.
Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Липецкой области, ограничение вводится постановлением правительства Липецкой области от 4 июня и направлено на предотвращение лесных пожаров и обеспечение санитарной безопасности в лесах.
Напомним, что с 20 мая в лесах Липецкой области действует особый противопожарный режим.
1
1
0
1
1
Комментарии (2)