В Липецкой области ограничивают пребывание в лесах и въезд в них

С 10 июня шлагбаумы закроют въезды в леса.

С 10 по 30 июня в Липецкой области вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта.Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Липецкой области, ограничение вводится постановлением правительства Липецкой области от 4 июня и направлено на предотвращение лесных пожаров и обеспечение санитарной безопасности в лесах.Напомним, что с 20 мая в лесах Липецкой области действует особый противопожарный режим.