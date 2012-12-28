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Скидки на «Вайлдберриз» в 50-70% оказались уловкой ушлой мошенницы

Женщина уже сидит за аналогичные преступления и теперь ей вменяют новые эпизоды обмана.

В Чаплыгинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в двух мошенничествах с причинением значительного ущерба гражданину (по части второй статьи 159 УК РФ) и покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

«По версии следствия, в августе 2025 года женщина через мессенджер предложила своей знакомой купить товары на маркетплейсе «Вайлдберриз» со скидкой 50% и 70%, а впоследствии через неё же – и иным лицам, однако, получив от потерпевших в общей сложности 220,6 тысячи рублей, распорядилась деньгами по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по приобретению и доставке товаров», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищения и мошенничество и в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении по приговору того же суда за аналогичное деяние. По уже рассмотренным в суде случаям мошенничества одна потерпевшая перевела на её карту 35 100 рублей, вторая – почти 189 тысяч рублей. Дело рассматривали в особом порядке женщина признала вину и полностью возместила ущерб одной из потерпевших и частично – второй. Смягчающим обстоятельством стало и наличие троих несовершеннолетних детей.

В результате в сентябре 2025 года мошенница получила два года лишения свободы. Также ей отменено условное осуждение по предыдущему приговору — в 2023 году она уже была осуждена за два эпизода мошенничества. Окончательно подсудимой назначено 2 года 10 месяцев колонии-поселения. Теперь к этому сроку может добавиться новый.
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