20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
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Происшествия
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сегодня, 16:00
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Скидки на «Вайлдберриз» в 50-70% оказались уловкой ушлой мошенницы
Женщина уже сидит за аналогичные преступления и теперь ей вменяют новые эпизоды обмана.
«По версии следствия, в августе 2025 года женщина через мессенджер предложила своей знакомой купить товары на маркетплейсе «Вайлдберриз» со скидкой 50% и 70%, а впоследствии через неё же – и иным лицам, однако, получив от потерпевших в общей сложности 220,6 тысячи рублей, распорядилась деньгами по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по приобретению и доставке товаров», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищения и мошенничество и в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении по приговору того же суда за аналогичное деяние. По уже рассмотренным в суде случаям мошенничества одна потерпевшая перевела на её карту 35 100 рублей, вторая – почти 189 тысяч рублей. Дело рассматривали в особом порядке женщина признала вину и полностью возместила ущерб одной из потерпевших и частично – второй. Смягчающим обстоятельством стало и наличие троих несовершеннолетних детей.
В результате в сентябре 2025 года мошенница получила два года лишения свободы. Также ей отменено условное осуждение по предыдущему приговору — в 2023 году она уже была осуждена за два эпизода мошенничества. Окончательно подсудимой назначено 2 года 10 месяцев колонии-поселения. Теперь к этому сроку может добавиться новый.
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