В Липецкой области сухо и жарко

В ближайшие дни дождей не ожидается.

В ближайшие трое суток в Липецкой области характер погоды останется прежним — будет жарко, дождей не ожидается. Среднесуточные температуры составят 21-23 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Ночью на улице от +10 до +15 градусов, днем — от +25 до +30.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 9 июня стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 1 градус тепла.