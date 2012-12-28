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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и жарко
В ближайшие дни дождей не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Ночью на улице от +10 до +15 градусов, днем — от +25 до +30.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.
День 9 июня стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 1 градус тепла.
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