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Общество
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23 минуты назад
Новый состав областного Совета выберут 20 сентября
Он будет меньше прежнего на шесть депутатов. Кроме того, на этих выборах законодательно запрещена агитация с использованием дипфейков умерших людей.
Это решение предстоит одобрить сессии Совета 16 июня.
Выборы традиционно проходят в Единый день голосования, однако каждый раз их дата закрепляется законодательно.
Скорее всего, само голосование пройдет в течение трех дней. Хотя это решение также еще не принято.
Напомним, новый состав областного Совета по сравнению действующим сократится с 42 до 36 депутатов: число мандатов по партийным спискам снижается с 14 до 9. В 2020 году число депутатов уже сокращали с 56 до 42 человек.
Сегодня же комитет проголосовал за внесение изменений в закон «О выборах депутатов». Поправки в том числе касаются запрета использовать в агитационных материалах изображений и голосов вымышленных и умерших людей с использованием современных технологий.
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