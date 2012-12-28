Дело серийного вора-домушника: его добычей стали иконы, ювелирка, инструменты и алкоголь

Дома обвиняемый вскрывал гвоздодёром, ломом и металлическим прутом.

40-летнего жителя Усманского округа будут судить за серию краж из частных домов, которые он вскрывал с гвоздодёром, ломом и металлическим прутом.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, первая кража была совершена в конце декабря 2025 года. По данным следствия, с помощью гвоздодера мужчина проник в дом в Усмани и украл строительные инструменты.В начале января 2026 года с помощью металлического прута он сбил навесной замок другого жилого дома, из которого вынес православные иконы.А в конце января он повредил ломом замок третьего дома, откуда украл алкоголь и ювелирные изделия.Мужчине предъявлено обвинение в совершении трех преступлений по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», санкции которой — до шести лет лишения свободы.