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Дело серийного вора-домушника: его добычей стали иконы, ювелирка, инструменты и алкоголь
Происшествия
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37 минут назад
Дело серийного вора-домушника: его добычей стали иконы, ювелирка, инструменты и алкоголь
Дома обвиняемый вскрывал гвоздодёром, ломом и металлическим прутом.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, первая кража была совершена в конце декабря 2025 года. По данным следствия, с помощью гвоздодера мужчина проник в дом в Усмани и украл строительные инструменты.
В начале января 2026 года с помощью металлического прута он сбил навесной замок другого жилого дома, из которого вынес православные иконы.
А в конце января он повредил ломом замок третьего дома, откуда украл алкоголь и ювелирные изделия.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении трех преступлений по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», санкции которой — до шести лет лишения свободы.
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