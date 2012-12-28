Парень «в неадеквате» сломал шлагбаум у дома в центре Липецка

Полиция проводит проверку.

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Рано утром 19 июля мужчина сломал шлагбаум на улице Льва Толстого, 28. Судя по записи камеры наблюдения, он был серьезно пьян.Запись камеры изучают полицейские.— Есть заявление от жителей дома. Проверку проводит отдел полиции №8, — рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.