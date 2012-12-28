20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Происшествия
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37 минут назад
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Парень «в неадеквате» сломал шлагбаум у дома в центре Липецка
Полиция проводит проверку.
Запись камеры изучают полицейские.
— Есть заявление от жителей дома. Проверку проводит отдел полиции №8, — рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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