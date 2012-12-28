Солнечные выходные привели 28-летнюю липчанку на больничную койку

Женщина госпитализирована с солнечными ожогами 18% тела.

Сегодня в областной ожоговый центр госпитализирована 28-летняя липчанка с сильнейшими солнечными ожогами, которые она получила на выходных.Со слов молодой женщины, на солнце она провела всего четыре часа — с 10:00 до 14:00. Но в результате получила ожоги 18% тела. У неё обожжены голова, шея, торс, руки и ноги.В больницу женщина поступила с жалобами на боль и отёк.