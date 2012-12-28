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Здоровье
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сегодня, 14:56
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Солнечные выходные привели 28-летнюю липчанку на больничную койку
Женщина госпитализирована с солнечными ожогами 18% тела.
Со слов молодой женщины, на солнце она провела всего четыре часа — с 10:00 до 14:00. Но в результате получила ожоги 18% тела. У неё обожжены голова, шея, торс, руки и ноги.
В больницу женщина поступила с жалобами на боль и отёк.
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