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Погода в Липецке
726
сегодня, 17:00
6

В Липецкую область вернулась жара

Столбик термометра вновь доберется до отметки в +30.

В ближайшие двое суток погоду в Липецкой области будет определять восточная периферия антициклона, существенных осадков не ожидается. 22 июля через территорию региона начнут смещаться атмосферные фронты, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Среднесуточные температуры составят 21-22 градуса тепла, что 20 и 22 июля близко к норме, а 21 июля – на 1,5 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16, днем – от +25 до +30.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.

День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
колыма
16 минут назад
все в трусы и тапки униформа Липчан летом и до
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да уж
38 минут назад
Люди в центре города стоят в трусах. Как мужик на фото. Да еще рядом с павильоном общепита.
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Илларион
8 минут назад
Если бы мужик в трусах не стоял, как на фото, то этой фотографии и не существовало бы.
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Вероятно,
57 минут назад
до первых обмороженных осталось около 2-х месяцев?
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Велосипедист
59 минут назад
Докладываю : Сегодня много отдыхающих у воды , дети в восторге и их родители тоже довольные Погода хорошая сегодня , у людей хорошее настроение, многие отдыхают на своих дачах , кое где играет музыка ,звучат песни Шатунова ,короче все нормально!
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Ваш тренер
сегодня, 17:47
Поднадоело уже лето, если честно. Долго слишком тянется.
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