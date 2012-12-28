В Липецкую область вернулась жара

Столбик термометра вновь доберется до отметки в +30.

В ближайшие двое суток погоду в Липецкой области будет определять восточная периферия антициклона, существенных осадков не ожидается. 22 июля через территорию региона начнут смещаться атмосферные фронты, ожидаются кратковременные дожди и грозы.Среднесуточные температуры составят 21-22 градуса тепла, что 20 и 22 июля близко к норме, а 21 июля – на 1,5 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16, днем – от +25 до +30.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.