После обеда возобновится полноценное движение на площади Танкистов

Компания «Инфинити Групп» завершит восстановление дороги на месте коммунальной аварии.

Уже в полдень возобновится полноценное движение по развязке у памятника Танкистам: нанятая «РВК-Липецк» дорожная компания «Инфинити Групп» завершит укладку двух слоев асфальтобетона на месте, где с 13 июля велась замена канализационного коллектора.Сейчас дорожники проливают битумом подушку из щебня. После этого на дорогу выедут катки.Не знаем,или же самостоятельно, но департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии все же организовал объезд закрытой части развязки у танка: сейчас транспорт едет через парковку строительного магазина «Апельсин» сразу на Воронежское шоссе.Напомним, что провал тротуара у памятника Танкистам случился в понедельник. Как выяснилось, это произошло над 800-миллиметровым напорным самотечным канализационным коллектором. В этот же день «РВК-Липецк» начало аварийно-восстановительные работы, во время которых, находящейся в эксплуатации более 40 лет.