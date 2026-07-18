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Общество
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сегодня, 09:30
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После обеда возобновится полноценное движение на площади Танкистов
Компания «Инфинити Групп» завершит восстановление дороги на месте коммунальной аварии.
Сейчас дорожники проливают битумом подушку из щебня. После этого на дорогу выедут катки.
над аварийной врезкой на бетонной подложке уложена труба-защитная гильза для новой нитки канализационного коллектора, который по концессии проложит «РВК-Липецк»
Не знаем, после нашего ли замечания или же самостоятельно, но департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии все же организовал объезд закрытой части развязки у танка: сейчас транспорт едет через парковку строительного магазина «Апельсин» сразу на Воронежское шоссе.
Напомним, что провал тротуара у памятника Танкистам случился в понедельник. Как выяснилось, это произошло над 800-миллиметровым напорным самотечным канализационным коллектором. В этот же день «РВК-Липецк» начало аварийно-восстановительные работы, во время которых заменило 25 метров сгнившей трубы, находящейся в эксплуатации более 40 лет.
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