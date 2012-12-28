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сегодня, 12:28
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Угроза атаки миновала

В Липецке, Ельце, Липецком и Елецком округах объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА».

При этом на всей территории области сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».

воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
40 минут назад
Походу теперь нормальные интернет на целый день отключат. Пользуемся чебурнетом
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народ
27 минут назад
хоть делом займётесь, вообще всё это мобильное излучение отрубить
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медик
13 минут назад
хоть делом займётесь, вообще всё это мобильное излучение отрубить давно пора, онкология скакнула в росте с появлением массовой доступной мобильной связи
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