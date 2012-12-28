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Происшествия
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сегодня, 12:28
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Угроза атаки миновала
При этом на всей территории области сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».
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