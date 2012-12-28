20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Дело серийного вора-домушника: его добычей стали иконы, ювелирка, инструменты и алкоголь
50-летний ельчанин поверил «сотруднику службы безопасности банка» и лишился 90 000 рублей
Происшествия
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26 минут назад
50-летний ельчанин поверил «сотруднику службы безопасности банка» и лишился 90 000 рублей
Хотя эта схема обмана «стара как мир».
«Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщает ОМВД по Ельцу.
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