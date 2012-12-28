50-летний ельчанин поверил «сотруднику службы безопасности банка» и лишился 90 000 рублей

Хотя эта схема обмана «стара как мир».

17 июля в полицию обратился обманутый мошенниками 50-летний ельчанин. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил: в отношении ельчанина совершаются мошеннические действия и сбережения нужно срочно обезопасить, переведя их на другие расчётные счета. Их лжесотрудник банка продиктовал ельчанину, а тот строго по инструкции перевёл 90 000 рублей и только потом понял — его обманули.«Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщает ОМВД по Ельцу.