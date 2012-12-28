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Происшествия
1249
вчера, 21:15
6

На Центральном пляже спасли двух мужчин

Если бы ситуация произошла в «диком» месте для купания, то трагедии было не избежать.

На главном пляже Липецка сегодня чуть не случилась трагедия: два молодых липчанина 2001 и 2005 г.р катались на сапбордах, не рассчитали свои силы и начали тонуть.

На выручку пришли сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области». Они моментально отреагировали на ситуацию. Вытащили мужчин из воды и доставили на берег. В итоге оба остались живы.

ГУ МЧС напоминает, что купаться нужно официально разрешённых местах, где организовано дежурство спасателей. Если случится непредвиденное, на официальных пляжах вам всегда придут на помощь.

Фото ГУ МЧС по Липецкой области
Происшествие на воде
спасатели
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Комментарии (6)

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Сначала новые
В этом городе
вчера, 22:30
Из хорошего пляжа отстойник сделали! Всё заросло тиной и травой.
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Горожанка
вчера, 21:44
Сегодня на Силикатных озёрах очень много молодых и не очень катались на этих модных и опасных развлекушках. Ни одного не видела в спасательном жилете. Для справки : глубина на озёрах до 18 метров.
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Э
25 минут назад
А ещё на Силикатных , в Зоорбаленде, "модные" бабёнки йогой на этих досках в воде занимаются. В воде, на глубине и без спасательных жилетов!!! Фото, видео достаточно, что в ВК, что в Махе)))) и ни чего - не штрафуют.
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там
вчера, 22:22
очень глубоко от работы земснарядов! очень опасные места, холодная вада внизу.
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Э
28 минут назад
очень глубоко от работы земснарядов! очень опасные места, холодная вада внизу. Да там вода холодная и рядом с берегом - не прогревается.
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да уж
вчера, 21:29
В голове Сим карты вместо мозга.
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