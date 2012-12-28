На Центральном пляже спасли двух мужчин

Если бы ситуация произошла в «диком» месте для купания, то трагедии было не избежать.

ГУ МЧС напоминает, что купаться нужно официально разрешённых местах, где организовано дежурство спасателей. Если случится непредвиденное, на официальных пляжах вам всегда придут на помощь.





Фото ГУ МЧС по Липецкой области

На главном пляже Липецка сегодня чуть не случилась трагедия: два молодых липчанина 2001 и 2005 г.р катались на сапбордах, не рассчитали свои силы и начали тонуть.На выручку пришли сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области». Они моментально отреагировали на ситуацию. Вытащили мужчин из воды и доставили на берег. В итоге оба остались живы.