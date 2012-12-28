Происшествия
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вчера, 21:15
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На Центральном пляже спасли двух мужчин
Если бы ситуация произошла в «диком» месте для купания, то трагедии было не избежать.
На выручку пришли сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области». Они моментально отреагировали на ситуацию. Вытащили мужчин из воды и доставили на берег. В итоге оба остались живы.
ГУ МЧС напоминает, что купаться нужно официально разрешённых местах, где организовано дежурство спасателей. Если случится непредвиденное, на официальных пляжах вам всегда придут на помощь.
Фото ГУ МЧС по Липецкой области
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