20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
Происшествия
783
сегодня, 09:44
Пожарные спасли 44-летнюю женщину из горящей десятиэтажки на улице Шуминского
Женщине понадобилась помощь врачей.
Липчанке понадобилась помощь врачей. Также из дома были эвакуированы три человека. Площадь пожара составила 25 квадратных метров — повреждена отделка и вещи.
Также в этот день сгорела надворная постройка площадью 60 квадратных метров в селе Ольховец Лебедянского округа.
В воскресенье 19 июля в селе Трубетчино Добровского округа горело бесхозное строение площадью 600 квадратных метров. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и чердачное перекрытие на 60 квадратных метрах.
В Липецке в этот день подгорела пища в квартире на улице Жуковского и произошло короткое замыкание в коммерческом помещении семиэтажного дома на улице Фрунзе. В трех муниципалитетах потушили четыре возгорания мусора на открытых пространствах общей площадью 440 квадратных метров.
0
0
1
1
0
Комментарии