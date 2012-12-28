Пожарные спасли 44-летнюю женщину из горящей десятиэтажки на улице Шуминского

Женщине понадобилась помощь врачей.

Утром 18 июля из горящей квартиры на улице Шуминского, 1 в Липецке пожарные спасли 44-летнюю женщину, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.Липчанке понадобилась помощь врачей. Также из дома были эвакуированы три человека. Площадь пожара составила 25 квадратных метров — повреждена отделка и вещи.Также в этот день сгорела надворная постройка площадью 60 квадратных метров в селе Ольховец Лебедянского округа.В воскресенье 19 июля в селе Трубетчино Добровского округа горело бесхозное строение площадью 600 квадратных метров. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и чердачное перекрытие на 60 квадратных метрах.В Липецке в этот день подгорела пища в квартире на улице Жуковского и произошло короткое замыкание в коммерческом помещении семиэтажного дома на улице Фрунзе. В трех муниципалитетах потушили четыре возгорания мусора на открытых пространствах общей площадью 440 квадратных метров.