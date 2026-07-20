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Общество
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сегодня, 14:49
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Капремонт с опережением графика: мэр Липецка оценил обновление второго корпуса школы №51
Работа в школе почти завершена. Уже в сентябре 1 500 детей придут в качественно новое образовательное пространство.
Первый корпус школы капитально отремонтирован в позапрошлом году воронежским ООО «Спецстрой». В прошлом году началось обновление второго корпуса. За весь комплекс работ мэрия была готова заплатить 178 116 703 рубля — исполнитель был привлечен не по конкурсу со сбрасыванием цены, а по котировке с учетом опыта реализации подобных проектов по госконтрактам.
начало ремонта...
... и его конец
Михаил Щербаков в окружении председателя департамента образования мэрии Евгения Таракановского, вице-мэра Светланы Бедровой, директора школы Татьяны Ленковой начал осмотр по сути новостройки с пришкольной территории. И тут же сделал замечание насчет грунта на асфальте, велев смыть эту грязь керхером.
— Мы тут положим свежий асфальт.., — отвечала Татьяна Ленкова.
— … вот смоете грязь и тогда укладываете новое покрытие, — говорит мэр.
Строители начали ремонт второго корпуса площадью 7,3 тыс. кв. м прошлой осенью и работали споро. В октябре, например, демонтаж проводился одновременно с обустройством новой кровли. Исполнителям повезло с тем, что полы в школе изначально представляли собой цементно-песчаную стяжку, — поэтому им нужно было лишь выровнять основание под линолеум и керамогранитную плитку. А вот все стены в здании оштукатурили заново — под покраску.
Пока управление строительства Липецка заплатило воронежцам 103,7 млн рублей. «Почему так мало, если все работы почти закончены? Заплатите подрядчику за то, что сделано!».
Михаил Щербаков прошел по свежеокрашенным коридорам и классам, которые сейчас отмывают после облицовочных работ и готовят к расстановке новой мебели — ее собирают тут же, на месте. Мэр вникал в каждую деталь: от качества отделки до сроков расстановки парт.
Обновленной школе явно не хватает декора, ярких цветовых акцентов. Татьяна Ленкова говорит, что к началу учебного года такие акценты появятся. Она показывает мэру еще не полностью готовую игру-бродилку с изображениями знаковых для Липецкой области культурных мест. «Дети смогут пройти по ней, отвечая на каждом этапе игры на три вопроса. Тут будут еще и QR-коды с выходом на информацию о наших достопримечательностях и памятных местах». Оформляет школу дизайнер и художник Анастасия Аленина, которая параллельно наносит граффити на здания в Ельце.
Татьяна Ленкова довольна происходящим — за два года вся школа прошла полный апгрейд:
— Да, капремонт создал некоторые неудобства для учеников и учителей: в позапрошлом году все 1500 наших детей были вынуждены учиться в две полные смены в старом корпусе, а с осени прошлого года — в уже обновленном. Но результат, как говорится, стоит свеч: новый учебный год ученики начальной школы встретят в своем корпусе, а ученики 5–11 классов — в своем. Конечно, мы рады, что наш подрядчик работал с опережением графика. Строители должны были сдать объект к 1 сентября, но, как мы видим, сделали это уже в июле.
Слова директора подтвердил руководитель компании-субподрячика «ПГС» Андрей Зинкевич. Он провел Михаила Щербакова по корпусу типовой школы-колодца, по пути отвечая на очень въедливые вопросы— мэр интересовался буквально каждым узким местом.
— Вы говорите, что полностью закончили работы внутри здания. Но почему я вижу торчащие из стены провода?
— Это вывод под оборудование, которое уже закуплено, уже в наличии, но еще не смонтировано, — отвечает строитель.
— Здесь, в столовой, некоторое новое оборудование еще, кажется, и не тестировалось…
— Как только смонтируем всю технику до конца, тогда все включим и проверим!
В здании по ходу ремонта перестроили входные группы, заменили окна и все коммуникации (электрику, отопление, водоснабжение), сделали современные санузлы и пожарную сигнализацию, смонтировали подвесные потолки, провели по кабинетам слаботочку под Интернет. Эту школу, кстати, в мае этого года, в разгар ремонта, инспектировал губернатор Игорь Артамонов. Тогда ему понравились и заданные подрядчиком темпы, и качество работ. Но главе региона не пришелся по душе фасад. Каким он будет после ремонта? Ему ответили: старым — из-за вынужденной экономии средств. Однако Артамонову такой подход не понравился: на фоне утепленного вентилируемого фасада первого корпуса второй выглядел бы убого. Тут же, на месте, губернатор с тогдашним врио главы Липецка Светланой Бедровой и руководством подрядной компании решил, что фасад будет покрашен. Что и было сделано — в тон обшивки первого корпуса. Когда от стен убрали строительные леса, учителя ахнули от того, как здорово все получилось. Впрочем, если позже в бюджете муниципалитета появятся дополнительные средства, фасад спрячут за облицовочными панелями — смета на них уже есть.
— Да. В такой школе мне учиться не пришлось, к сожалению. Ремонт я увидел качественный, с использованием современных методов и материалов. Замечу, что сейчас, с учетом этой, в Липецке капремонт идет сразу в 15-ти школах. Кстати, у нас никогда прежде не было такого большого фронта работ в социальной сфере. И это здорово — ведь все это делается для детей, все это радует их родителей. Из большинства школ строители обязаны уйти в конце августа. После небольшого перерыва, с 1 ноября, подрядчики начнут ремонты еще трех школ: 7-й, 42-й и 70-й — с обязательствами сдать их к 31 августа следующего года, — сказал глава города, очевидно довольный увиденным.
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