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Капремонт с опережением графика: мэр Липецка оценил обновление второго корпуса школы №51
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сегодня, 14:49
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Капремонт с опережением графика: мэр Липецка оценил обновление второго корпуса школы №51

Работа в школе почти завершена. Уже в сентябре 1 500 детей придут в качественно новое образовательное пространство.

51-я школа была открыта в 1973 году. Она одна из первых в Липецке, где реализуются образовательные программы всех уровней общего образования: дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, — а также адаптированные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и интеллектуальными нарушениями.

Первый корпус школы капитально отремонтирован в позапрошлом году воронежским ООО «Спецстрой». В прошлом году началось обновление второго корпуса. За весь комплекс работ мэрия была готова заплатить 178 116 703 рубля — исполнитель был привлечен не по конкурсу со сбрасыванием цены, а по котировке с учетом опыта реализации подобных проектов по госконтрактам.

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начало ремонта...

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... и его конец 

Михаил Щербаков в окружении председателя департамента образования мэрии Евгения Таракановского, вице-мэра Светланы Бедровой, директора школы Татьяны Ленковой начал осмотр по сути новостройки с пришкольной территории. И тут же сделал замечание насчет грунта на асфальте, велев смыть эту грязь керхером.

— Мы тут положим свежий асфальт.., — отвечала Татьяна Ленкова.

— … вот смоете грязь и тогда укладываете новое покрытие, — говорит мэр.

Строители начали ремонт второго корпуса площадью 7,3 тыс. кв. м прошлой осенью и работали споро. В октябре, например, демонтаж проводился одновременно с обустройством новой кровли. Исполнителям повезло с тем, что полы в школе изначально представляли собой цементно-песчаную стяжку, — поэтому им нужно было лишь выровнять основание под линолеум и керамогранитную плитку. А вот все стены в здании оштукатурили заново — под покраску.

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Пока управление строительства Липецка заплатило воронежцам 103,7 млн рублей. «Почему так мало, если все работы почти закончены? Заплатите подрядчику за то, что сделано!».

Михаил Щербаков прошел по свежеокрашенным коридорам и классам, которые сейчас отмывают после облицовочных работ и готовят к расстановке новой мебели — ее собирают тут же, на месте. Мэр вникал в каждую деталь: от качества отделки до сроков расстановки парт.

Обновленной школе явно не хватает декора, ярких цветовых акцентов. Татьяна Ленкова говорит, что к началу учебного года такие акценты появятся. Она показывает мэру еще не полностью готовую игру-бродилку с изображениями знаковых для Липецкой области культурных мест. «Дети смогут пройти по ней, отвечая на каждом этапе игры на три вопроса. Тут будут еще и QR-коды с выходом на информацию о наших достопримечательностях и памятных местах». Оформляет школу дизайнер и художник Анастасия Аленина, которая параллельно наносит граффити на здания в Ельце.

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Татьяна Ленкова довольна происходящим — за два года вся школа прошла полный апгрейд:

— Да, капремонт создал некоторые неудобства для учеников и учителей: в позапрошлом году все 1500 наших детей были вынуждены учиться в две полные смены в старом корпусе, а с осени прошлого года — в уже обновленном. Но результат, как говорится, стоит свеч: новый учебный год ученики начальной школы встретят в своем корпусе, а ученики 5–11 классов — в своем. Конечно, мы рады, что наш подрядчик работал с опережением графика. Строители должны были сдать объект к 1 сентября, но, как мы видим, сделали это уже в июле.

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Слова директора подтвердил руководитель компании-субподрячика «ПГС» Андрей Зинкевич. Он провел Михаила Щербакова по корпусу типовой школы-колодца, по пути отвечая на очень въедливые вопросы— мэр интересовался буквально каждым узким местом.

— Вы говорите, что полностью закончили работы внутри здания. Но почему я вижу торчащие из стены провода?

— Это вывод под оборудование, которое уже закуплено, уже в наличии, но еще не смонтировано, — отвечает строитель.

— Здесь, в столовой, некоторое новое оборудование еще, кажется, и не тестировалось…

— Как только смонтируем всю технику до конца, тогда все включим и проверим!

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В здании по ходу ремонта перестроили входные группы, заменили окна и все коммуникации (электрику, отопление, водоснабжение), сделали современные санузлы и пожарную сигнализацию, смонтировали подвесные потолки, провели по кабинетам слаботочку под Интернет. Эту школу, кстати, в мае этого года, в разгар ремонта, инспектировал губернатор Игорь Артамонов. Тогда ему понравились и заданные подрядчиком темпы, и качество работ. Но главе региона не пришелся по душе фасад. Каким он будет после ремонта? Ему ответили: старым — из-за вынужденной экономии средств. Однако Артамонову такой подход не понравился: на фоне утепленного вентилируемого фасада первого корпуса второй выглядел бы убого. Тут же, на месте, губернатор с тогдашним врио главы Липецка Светланой Бедровой и руководством подрядной компании решил, что фасад будет покрашен. Что и было сделано — в тон обшивки первого корпуса. Когда от стен убрали строительные леса, учителя ахнули от того, как здорово все получилось. Впрочем, если позже в бюджете муниципалитета появятся дополнительные средства, фасад спрячут за облицовочными панелями — смета на них уже есть.

— Да. В такой школе мне учиться не пришлось, к сожалению. Ремонт я увидел качественный, с использованием современных методов и материалов. Замечу, что сейчас, с учетом этой, в Липецке капремонт идет сразу в 15-ти школах. Кстати, у нас никогда прежде не было такого большого фронта работ в социальной сфере. И это здорово — ведь все это делается для детей, все это радует их родителей. Из большинства школ строители обязаны уйти в конце августа. После небольшого перерыва, с 1 ноября, подрядчики начнут ремонты еще трех школ: 7-й, 42-й и 70-й — с обязательствами сдать их к 31 августа следующего года, — сказал глава города, очевидно довольный увиденным.
ремонт школ
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
9 минут назад
Это раньше была 60-я школа, а не 51!!!
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оптимист
30 минут назад
а Шамаева разве не на рынке?
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Липецкий Вася
32 минуты назад
На манеже все те же!
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Васёк
46 минут назад
Скоро шамаева на повышение пойдет, в пятый раз зам мэра будет
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Васёк
48 минут назад
Наверное вся делигация на рейсовом автобусе ехала школу посмотреть. Бензина то нет в городе. Да и использование служебного транспорта они ограничили.
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Сселки
58 минут назад
а когда ждать ремонта в 35 школе?
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Думаю
49 минут назад
Как директрису заменят,так сразу.После выборов.
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Вопрос
сегодня, 16:09
А кто Шамаеву отпустил в рабочее время , по ремонтируемым школам прохаживаться ? Директор , так директурствуй по своему месту работы . А то выходит директора и не нужны вовсе , да и ещё за бюджетный счёт .
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Совпадение ?
сегодня, 15:33
в Липецке капремонт идет сразу в 15-ти школах. --- На деревья денег нет , на программу Мой двор денег нет .
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Житель
сегодня, 15:31
загляните в 21 школу на 15м микрорайоне
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я
27 минут назад
А шо там? Ремонт вроде
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Вопрос
сегодня, 15:29
А Шамаева сейчас кто ? И каком качестве она в репортаже ?
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