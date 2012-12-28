«Липецк — это потрясающий город, милый. Его хочется весь обнять!»

Гвоздь главного концерта Дня города Сергей Приказчиков признался в любви к Липецку. Сегодняшнее выступление его группы «Пицца» — уже третье в нашем городе.

Основной концерт в День города в Липецке прошел сегодня по недавно заведенной традиции на площади Петра Великого. По хронометражу его сделали короче прошлогоднего на час. Если в прошлом году зрители отпустили со сцены хедлайнеров шоу, «Иванушек Интернешнл», в 22 часа, то в этот раз гвоздь программы, столичная группа Pizza («Пицца») должна была выйти на публику в 20:00 с часовой программой.Начало концерта было объявлено на 17:00. С опозданием на 10 минут на сцену вышла DJ Polya Bo — девушка миксовала треки популярных российских и зарубежных исполнителей, заряжая эмоциями прибывающих зрителей.— Двигаемся, двигаемся! Для этого есть место. Это же день нашего города! — подбадривала ди-джей отчего-то очень снулый народ под хиты Агутина.Призыву не внял никто. Разве что едва подергивались на месте. Впрочем, все было как обычно — народ на Дне города разогревается лишь с заходом солнца. В этот раз активно двигаться, возможно, мешала сытость: в этот раз организаторы обустроили мангальную гастрозону прямо под памятником Петру Первому и на тротуаре вдоль Нижнего парка.Также рестораторы кормили липчан и гостей города блюдами на углях рядом, на улице Фрунзе, где уже второй день проходил праздник живота. Впрочем, перед своим уходом со сцены ди-джей Polya Bo все же раскачала подростков хитом «А я твой номер один, baby, я твой номер один» Димы Билана, которому в обед — 20 лет и который вдруг выстрелил снова. Также юная публика узнала и стала подпевать «Я эту жизнь тебе отдам» Киркорова и бессмертному «Лету» Пугачевой.Некоторые уже в полшестого еле стояли на ногах. Они пришли настолько «заряженными» к концерту, что их поддерживало только ограждение перед сценой. Самых нестоячих росгвардейцы аккуратно выпроваживали за периметр праздника.Ведущими праздника были Ксения Ролдугина и переехавший в Москву на «Новое радио» Кирилл Калинин, ставший официальным голосом футбольного «Спартака» (узнав со сцены, что один из липчан болеет за «Зенит», он в шутку попросил его покинуть площадь). Ведущие заводили публику от души. Корреспондент GOROD48 видел сценарий. Так вот, написанного в устах ведущих было едва ли 10% от ими сказанного.Публику качали молодежные коллективы («Трибьют», «DMT», «Демос», «Арт-Данс»), уже известные на местной сцене певцы Ирина Мифтахова и Серж Амирян, «бальзаковского возраста» дуэт Ольги и Евгения Поляковых. В народ улетали и возвращались обратно на сцену откликом шлягеры «Я люблю тебя, это здорово», «Широка река», «Дельтаплан», «Тополиный пух»... Буквально подожгла, взорвала публику кавер-группировка (так, по крайней мере, было написано на спине их звуковика) «Три четыре». Ну, а перед «Пиццей» от Сергея Приказчиков на сцену с гиком выскочили артисты государственного театра танца «Казаки России», которых зрители всех возрастов всегда принимают на ура.«Три четыре» вышли на сцену снова. Но в этот раз без всякого хулиганства. Николаю и Елене Хрипунковым доверили исполнить гимн Липецка, который они вместе и написали.От лица губернатора присутствующих поздравил заместитель губернатора Сергей Курбатов и мэр Михаил Щербаков. Они были очень лаконичны. И просто призвали всех насладиться праздником, пожелав счастья, удачи, успехов.Ну а затем сцену оккупировала «Пицца». Но перед этим фронтмен группы, автор стихов и музыки Сергей Приказчиков, успел пару минут пообщаться со СМИ. Отвечал он на «небанальный» вопрос одного из изданий: «Как вам наш маленький город?» Артист с таким определением Липецка не согласился. Да, это не Москва и не Питер. Но в таких городах, как наш, по словам Сергея, люди еще готовы удивляться и радоваться жизни.— Я, кстати, был в Липецке в 2014 и 2019 годах. Это потрясающий город, милый. Его хочется весь обнять. С праздником вас!— Всем привет! — это первое, что Сергей сказал уже липчанам со сцены. Те испустили сотни децибел в ответ. И тут же подхватили первую песню «Пиццы» — «Та была улыбка похожа на рай...». Дальше были хиты группы: «Пятница» или вот «Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был. Твоим смертельным оружием видимо сам я себя убил».— Я здесь у вас пел последний раз семь лет назад. Кто был на том концерте? Ты? Ты? А вот тебя точно не было, ты ещё не родилась! — завел разговор с публикой артист.И вдруг: «Хоп-хэй-ла-ла-лэй,Где вопрос, а где ответ,Хоп-хэй-ла-ла-лэй,Что ни говори».Но это же Агутин! Оказалось, король жанра «латино» разрешил Приказчикову исполнять свою песню.Глотки рвали как на «Иванушках» в прошлом году. Удивительно, но даже 10-летние дети знали репертуар «Пиццы»! Разогревшийся после захода солнца народ начал потихоньку просачиваться между сценой и ограждением. Так, потихоньку, люди и встали перед стеной перед сценой. Одна импозантная мадам даже сумела взять у фронтмена автограф. В ответ бойцы Росгвардии выстроились цепью и оттеснили штурмующих сцену с тротуара у бывшего «Октября» на дорогу.Час от «Пиццы» пролетел как миг. Все выдохнули и пошли штурмовать автобусы и искать такси, чтобы разъехаться до домам. Ведь праздник еще не закончился: в полночь любителей футбола ждал матч за 3-е место на чемпионате мира. Вывеска что надо: Франция – Англия!