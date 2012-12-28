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Происшествия
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57 минут назад
Упавший на дом в Липецке беспилотник обезврежен
Обломки БПЛА вывезены на спецполигон. Жильцы дома скоро вернутся в свои квартиры.
«Ориентировочно через несколько часов, после завершения всех процедур и разрешения оперативных служб, липчане смогут вернуться в свои квартиры», — написал мэр Михаил Щербаков, отдельно поблагодаривший жильцов дома за выдержку и спокойствие:
«Все с пониманием отнеслись к временным ограничениям, действовали организованно и выполняли рекомендации специалистов. Пункт временного размещения был полностью готов, но, к счастью, воспользоваться им никому не пришлось».
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