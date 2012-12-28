Упавший на дом в Липецке беспилотник обезврежен

Обломки БПЛА вывезены на спецполигон. Жильцы дома скоро вернутся в свои квартиры.



«Ориентировочно через несколько часов, после завершения всех процедур и разрешения оперативных служб, липчане смогут вернуться в свои квартиры», — написал мэр Михаил Щербаков, отдельно поблагодаривший жильцов дома за выдержку и спокойствие:





«Все с пониманием отнеслись к временным ограничениям, действовали организованно и выполняли рекомендации специалистов. Пункт временного размещения был полностью готов, но, к счастью, воспользоваться им никому не пришлось».

