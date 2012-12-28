19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
Двое задержанных с наркотиками в СНТ «Металлург-2» иностранцев получили по 12 лет строгого режима
Свалка строительных отходов в Ленино обошлась администрации Липецкого округа в 223 860 рублей
Происшествия
964
сегодня, 12:23
8
«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль
«Ауди» она подожгла с помощью окурка. Полицейские возбудили уголовное дело.
«В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемая в результате межличностного конфликта с бывшим мужем, имея в общей собственности автомобиль «Ауди», решила его поджечь. Что она и сделала: отогнала автомобиль на окраину населенного пункта, покурив, окурок сигареты кинула на сиденье автомобиля. Огонь полностью уничтожил машину», — говорится в сообщении областного управления МВД.
0
0
0
2
9
Комментарии (8)