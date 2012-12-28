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964
сегодня, 12:23
8

«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль

«Ауди» она подожгла с помощью окурка. Полицейские возбудили уголовное дело.

Задонские полицейские возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ) в отношении 31-летней женщины. По данным следствия, она сожгла их общий с мужем автомобиль «Ауди». Ущерб составил 150 тысяч рублей. 

«В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемая в результате межличностного конфликта с бывшим мужем, имея в общей собственности автомобиль «Ауди», решила его поджечь. Что она и сделала: отогнала автомобиль на окраину населенного пункта, покурив, окурок сигареты кинула на сиденье автомобиля. Огонь полностью уничтожил машину», — говорится в сообщении областного управления МВД.

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поджог
повреждение имущества
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Сосед
24 минуты назад
Баба-огонь!
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Умный
36 минут назад
Совместно нажитое имущество.Половина её,ущерб 75 тыс.
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Соседка
44 минуты назад
Хлипкая машинка попалась,от чинарика сгорела...
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Житель города
55 минут назад
Ну и что? Подумаешь покурила неудачно?
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Не лечится
сегодня, 12:58
Женщина призвана урегулировать конфликты, а не разжигать.
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точно окурок?
сегодня, 12:40
Окурок во многих случаях мог и потухнуть.
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Бабаха
сегодня, 12:30
Если ужерб всего 150 , она видно древняя как навоз диназавра)))
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МИЗАНТРОП
сегодня, 12:29
какие все изнеженные стали, понасмотрятся смартфоны, и давай психи показывать!
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