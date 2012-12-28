«Так не доставайся же ты никому»: женщина после ссоры с бывшим сожгла семейный автомобиль

«Ауди» она подожгла с помощью окурка. Полицейские возбудили уголовное дело.



Задонские полицейские возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ) в отношении 31-летней женщины. По данным следствия, она сожгла их общий с мужем автомобиль «Ауди». Ущерб составил 150 тысяч рублей.«В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемая в результате межличностного конфликта с бывшим мужем, имея в общей собственности автомобиль «Ауди», решила его поджечь. Что она и сделала: отогнала автомобиль на окраину населенного пункта, покурив, окурок сигареты кинула на сиденье автомобиля. Огонь полностью уничтожил машину», — говорится в сообщении областного управления МВД.